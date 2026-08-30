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Valdetires Ferrol

El Valdetires debuta en la Copa Galicia ante al Vilalba

El partido, correspondiente a la fase previa del torneo autonómico, se disputa este domingo en Esteiro

Redacción Ferrol
30/08/2026 05:00
Valdetires
Imagen de la plantilla del Valdetires durante su presentación
Emilio Cortizas
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Con el bagaje de los dos entrenamientos con rival –el Lago de As Pontes– que ha realizado, el Valdetires Ferrol hace frente a la Copa Galicia con el partido de la fase previa que lo enfrenta al Vilalba este domingo al mediodía –12.00 horas, Esteiro–.

La escuadra de la ciudad naval, tras dos semanas de puesta a punto para este partido, se presenta con las ausencias de la portera brasileña Suzan Bezerra y la japonesa Rio Matsuki –la primera se desplazará a España la semana que viene y a la segunda, aunque ya está, aún no le han podido tramitar la ficha federativa–, pero con la intención de empezar a demostrar que este curso quiere estar entre las mejores para, de esta manera, volver a luchar por el ascenso.

La escuadra que dirige Manu Lombardía, que además tendrá las ausencias de las lesionadas Malena, Mara y Mariña, se enfrentará a un rival de su misma categoría. Será una buena prueba para comprobar el nivel actual.

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