Puesta de largo para el nuevo proyecto del Valdetires Ferrol

Foto de familia de la plantilla del Valdetires EMILIO CORTIZAS

El Valdetires Ferrol 26/27 ya está en marcha. El Hotel Crisol Almirante fue el punto de encuentro en el que la plantilla que volverá a dirigir Manu Lombardía y la presidenta, Laura García, se reunieron para celebrar la presentación oficial de la temporada, paso previo a la primera sesión de entrenamiento de carácter físico que se realizó en el pabellón de Esteiro. Con las ausencias de la portera brasileña Suzan Bezerra y de la internacional japonesa Rio Matsuko, el resto de las integrantes de la escuadra de la ciudad naval conocieron de primera mano los planes del cuerpo técnico para ellas.

Con un grupo profundamente renovado, el Valdetires Ferrol pretende dar un salto de calidad con las incorporaciones realizadas. Además de las renovaciones de jóvenes como Mery, Tere, Irene Cela, Iria Santos o Valeria Montero, la escuadra de la ciudad naval suma al regreso de Carol Senra –que ejercerá de capitana–, la portera Sheyla Rivera, Danny, Mariña Castro, Male Pellegrino y María Fiallega, además de las mencionadas Bezerra y Matsuko, a la espera de resolver los trámites necesarios para poder desplazarse hasta España.

Amistosos

Para llegar en las mejores condiciones al campeonato liguero del grupo 1 de Segunda División Femenina, la escuadra verde disputará varios partidos amistosos. Los dos primeros serán contra el Lago DVSport, entidad con la que está vinculada y darán paso al compromiso oficial en el que se enfrentará al Villalba con motivo de la Copa Xunta. Además, el club de la ciudad naval está tratando de acordar otro amistoso como preparación para la disputa de la Copa de la Reina en la que va a participar.

Antes, la escuadra ferrolalana realizará varias semanas de puesta a punto con las que intentará llegar en las mejores condiciones al campeonato liguero de la categoría de plata femenina del fútbol sala nacional, en el que aspira a estar entre los mejores.