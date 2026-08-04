Rio Matsuki aporta el toque asiático a la plantilla del Valdetires Ferrol

Rio Matsuki, durante un encuentro Desporte japan

Después de muchas horas de conversaciones y reuniones, el Valdetires Ferrol por fin pudo anunciar a una jugadora internacional que le va a aportar ese salto de calidad a su nuevo proyecto. Se trata de la japonesa Rio Matsuki, una futbolista que afronta un nuevo reto en su carrera deportiva y que espera ayudar a que el conjunto de la ciudad naval regrese a Primera División.

Desde el club señalaron que “su perfil y talento encajan a la perfección con nuestra forma de entender este deporte. Estamos convencidos de que juntas viviremos una gran temporada y lucharemos por alcanzar nuestros objetivos”, mientras que la propia Matsuki indicó que “estoy muy feliz y orgullosa de unirme a este club. Es un gran reto para mí y llego con la máxima determinación y compromiso. Daré todo de mí para ayudar al equipo a conseguir la meta del ascenso a Primera División. Tengo muchas ganas de empezar”.

La jugadora nipona, sin duda, daré ese toque de calidad necesario para poder pelear por todo en esta campaña. Esta previsto que comience la pretemporada con el Valdetires, prevista para el 17 de agosto. Esa será la fecha en la que arrancará un nuevo proyecto, que volverá a estar comandado por Manuel Lombardía, que aspira a retornar a la máxima categoría del fútbol sala femenino.