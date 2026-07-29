La renovación de Tere completa la plantilla del Valdetires Ferrol

Lombardía seguirá al frente del eqiuipo ferrolano Emilio Cortizas

La renovación por una temporada de Tere, después de aprobar las oposiciones a las que se presentó y conseguir plaza en Faerrol, además de la próxima incorporación de una jugadora internacional por su país, completa casi definitivamente una plantilla –se trabaja en la incorporación de una futbolista más– que volverá a estar entrenada por el técnico lucense Manu Lombardía.

Además, la entidad de la ciudad naval viene de confirmar la llegada de la portera Sheyla Rivera, procedente del Lago Sport pontés, con el que el Valdetires Ferrol mantiene un acuerdo de filialidad. Además, el hecho de que Laurita, cadete de este club de As Pontes, vaya a realizar la pretemporada con el primer equipo, un período y a mayores espera poder darle más participación en Segunda, invita a pensar a que el grupo ya está formado.

El trabajo de pretemporada de la escuadra de la ciudad naval dará comienzo el lunes 17 de agosto en el pabellón de Esteiro. Antes, los integrantes de la plantilla realizarán un acto interno en el Hotel Crisol Almirante de Ferrol como forma de dala la bienvenida a la presente temporada.