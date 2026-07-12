La portera Suzan Becerra aportará su experiencia a las filas del Valdetires

El Valdetires pretende construir una gran plantilla Jorge Meis

Suzan Becerra será el encargada de defender la portería del Valdetires esta temporada. La cancerbera brasileña, de 39 años, llega del Sala Zaragoza de Primera, uno de los destinos en los que ha estado dentro de la amplia trayectoria que ha descrito dentro del fútbol sala –ha estado muchos años en España y antes en su país natal–. Además, Becerra ha sido reconocida en múltiples ocasiones como mejor portera en las diferentes competiciones que ha disputado

“Es un honor formar parte de este gran club”, dijo la nueva portera de la escuadra de la ciudad naval en su presentación. Becerra, además, mostró su agradecimiento por la oportunidad brindada por la entidad ferrolana y de mostró esperanzada ante la posibilidad de realizar una gran temporada en Segunda.

“Mucha ilusión, compromiso y trabajo”, son las cualidades que pretende aportar antes de revelar que “haré todo lo posible y lo imposible para defender estos colores”.