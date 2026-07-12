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Valdetires Ferrol

La portera Suzan Becerra aportará su experiencia a las filas del Valdetires

La cancerbera brasileña procede del Sala Zaragoza, de la máxima categoría

Redacción
12/07/2026 21:49
partido femenino de fútbol sala entre el Valdetires y el Segosala
El Valdetires pretende construir una gran plantilla
Jorge Meis
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Suzan Becerra será el encargada de defender la portería del Valdetires esta temporada. La cancerbera brasileña, de 39 años, llega del Sala Zaragoza de Primera, uno de los destinos en los que ha estado dentro de la amplia trayectoria que ha descrito dentro del fútbol sala –ha estado muchos años en España y antes en su país natal–. Además, Becerra ha sido reconocida en múltiples ocasiones como mejor portera en las diferentes competiciones que ha disputado

“Es un honor formar parte de este gran club”, dijo la nueva portera de la escuadra de la ciudad naval en su presentación. Becerra, además, mostró su agradecimiento por la oportunidad brindada por la entidad ferrolana y de mostró esperanzada ante la posibilidad de realizar una gran temporada en Segunda.

“Mucha ilusión, compromiso y trabajo”, son las cualidades que pretende aportar antes de revelar que “haré todo lo posible y lo imposible para defender estos colores”.

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