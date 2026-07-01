Dos nuevos fichajes para potenciar la plantilla del Valdetires Ferrol

Male Pellegrino, a la derecha, durante un encuentro con el Meigas Meigas

El Valdetires continúa trabajando en fortalecer su plantilla para la nueva temporada que afrontará en Segunda División. En esta ocasión, la entidad de Esteiro anunció dos nuevas incorporaciones, las de Mariña Castro y Male Pellegrino, dos jugadoras que esperan seguir creciendo profesionalmente en Ferrol.

Respecto a Castro, se trata de una jugadora que llega procedente del Meigas y con la etiqueta de ser una de las mejores promesas gallegas del fútbol sala. Además, recala en el equipo verde en uno de sus mejores momentos, por lo que confía mucho en seguir progresando bajo las órdenes de Manu Lombardía. De hecho, nada más anunciarse su fichaje la joven futbolista indicó que “estoy deseando empezar este proyecto y de aportar todo lo que pueda. Tengo mucha ilusión y ganas de disfrutar”.

Asimismo, Mariña no vendrá sola a Ferrol pues la que fue su compañera en el Meigas, Male Pellegrino, también cambiará de aires y se unirá a ella en el Valdetires, demostrando que el nuevo proyecto de la escuadra de la ciudad naval va muy en serio.