Dany Domingos se convierte en la primera incorporación del Valdetires Ferrol

Dany Domingos se proclamó campeona de Europa con España Eidan Rubio

Después de las salidas de Patri Corral, Leti Rojo, Ana López, Natali Mytrofanska y Giselle Tais, y las renovaciones de Irene Cela, María Lence, Iria Santos y Valeria Montero, así como el regreso de Carol Senra, el Valdetires Ferrol anunció su primera incorporación. Se trata de Daniela, “Dany”, Domingos Lopes, una jugadora diferencial que llega procedente del Burela.

Internacional absoluta con España, con la que se proclamó campeona de Europa, y con más de una veintena de títulos a sus espaldas, la hispano-brasileña recala en las filas del conjunto ferrolano para aportar toda su experiencia y ayudar a sus nuevas compañeras a conseguir ese retorno a Primera División. Tal como recogió el club, Dany declaró que “estoy muy feliz de formar parte de este equipo y tengo muchas ganas de aportar toda mi experiencia en el futsal para ayudar al crecimiento del club”, apuntó la jugadora.

Esta llegada se trata del primer fichaje de un Valdetires que en los próximos días irá anunciando más movimientos para completar una plantilla con la que espera competir al máximo nivel para volver a estar en la máxima categoría nacional.