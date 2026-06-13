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Valdetires Ferrol

Jornadas de mucho movimiento en las filas del Valdetires Ferrol

El equipo ferrolano anunció un regreso, una renovación y tres salidas

Redacción
13/06/2026 18:55
Irene Cela seguirá otro año más en el Valdetires
Irene Cela seguirá otro año más en el Valdetires
Jorge Meis
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Después de varias semanas de calma desde que finalizó la temporada de Segunda División, el movimiento ha llegado a las oficinas del Valdetires Ferrol. Primero comenzó con el regreso del buque insignia del equipo, la capitana Carol Senra, que volverá a vestir la camiseta del equipo verde tras haber tenido que dejar el conjunto de la ciudad naval por motivos laborales. 

A esa buena noticia se le suma la renovación de Irene Cela, otro de los pilares de un cuadro que, todo parece indicar, que seguirá comandado por Manu Lombardía aunque falta algunos flecos para cerrar la renovación definitivamente tanto de él como del resto del cuerpo técnico. 

En cambio, también hubo noticias negativas para el Valdetires. Y es que tres de sus jugadoras –Leti Rojo, Patri Corral y Giselle Tais– no continuarán en el equipo verde después de no conseguir llegar a un acuerdo. De todas ellas, la que más tiempo llevaba era Leti Rojo, que defendió la portería ferrolana durante dos años, mientras que Patri, en su segunda etapa, llegó el verano pasado. Giselle, por su parte, apenas estuvo media temporada en el cuadro de Esteiro. 

Asimismo, en los próximos días el Valdetires irá desvelando otras renovaciones que tiene cerradas, a la vez que anunciará las nuevas incorporaciones que va a hacer. 

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