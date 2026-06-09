Carol Senra volverá a defender los colores del Valdetires Ferrol

Carol Senra es un pilar para el Valdetires Emilio Cortizas

La familia del Valdetires Ferrol está de enhorabuena. Y es que el conjunto de Esteiro anunció el regreso de uno de sus pilares, una Carol Senra que tuvo que abandonar el equipo la temporada pasada, al poco de comenzar la competición, debido a motivos laborales.

Ahora, una vez solucionados, la capitana vuelve a su casa para comandar nuevamente al equipo y así seguir peleando por regresar a Primera División. En el anuncio, el Valdetires indicó que “este regreso énchenos de ilusión e supón recuperar a unha xogadora que coñece perfectamente o club, os seus valores e o que significa defender estas cores. Estamos moi felices de volver contar contigo nesta nova etapa. Benvida á túa casa, Carol”. Sin duda, su retorno aportará garra, experiencia y compromiso a un equipo que espera mejorar lo conseguido la temporada pasada.