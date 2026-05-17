María Lence rescata un empate para el Valdetires Ferrol
La jugadora anotó cuando apenas quedaba tiempo por disputarse
A pesar que ya no había nada en juego en el duelo entre Valdetires y Meigas, al choque no le faltó emoción y un final de infarto en el que se anotaron tres goles (4-4).
Las de Manu Lombardía querían despedirse de Esteiro con un triunfo. Con todo, se toparon con la resistencia visitante, que se adelantó en el marcador. María Lence y Valeria le dieron la vuelta a la situación, antes de que el Meigas remontase de nuevo. Ahí, el cuadro local arriesgó y tras un minuto de locura, Lence rescató un punto.
Valdetires Ferrol 4-4 Meigas
Valdetires Ferrol: Natalii; Iria, Patri Corral, Valeria Montero, María Lence –equipo titular–, Leti Rojo (ps), Irene, Tere, Paula, Giselle Tais y Laura.
Meigas: Carmen Domínguez; Melissa Jaimes, Yaiza Otero, Claudia Rodríguez, Mariña Castro –equipo titular–, Laura Muñoz, Iria Varela, Sara Torre, María Raphaela Batista, Sofía Rodríguez, Carla Ribeiro, Beatriz Ruiz y Esther Balsa.
Goles: 0-1, min.6: Beatriz Ruiz; 1-1, min.9: María Lence; 2-1, min.17: Valeria Montero; 2-2, min.34: Melissa Jaimes; 2-3, min.38: Sofía Rodríguez. 3-3, min.39: Patri Corral; 3-4, min.39: Yaiza Otero; 4-4, min.39: María Lence.
Árbitros: Franco Álvaro Campagnoli y Juan Ramón Juan. Amonestaron a Patri Corral, Sofía Rodríguez y Beatriz Ruiz.