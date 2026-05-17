María Lence rescata un empate para el Valdetires Ferrol

Imagen de archivo de un partido del Valdetires Jorge Meis

A pesar que ya no había nada en juego en el duelo entre Valdetires y Meigas, al choque no le faltó emoción y un final de infarto en el que se anotaron tres goles (4-4).

Las de Manu Lombardía querían despedirse de Esteiro con un triunfo. Con todo, se toparon con la resistencia visitante, que se adelantó en el marcador. María Lence y Valeria le dieron la vuelta a la situación, antes de que el Meigas remontase de nuevo. Ahí, el cuadro local arriesgó y tras un minuto de locura, Lence rescató un punto.