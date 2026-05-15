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Valdetires Ferrol

Fin de fiesta del Valdetires Ferrol ante el Meigas

Las verdes esperan despedirse de su afición con un triunfo y manteniendo la sexta plaza

Redacción
15/05/2026 20:24
Las ferrolanas pelean por mantener su sexta posición
Las ferrolanas pelean por mantener su sexta posición
Jorge Meis
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El Valdetires quiere irse con tres puntos y una sexta posición que todavía le pueden “robar” Gran Canaria o Vilalba. Si bien, las de Lombardía se despiden el sábado de la competición en casa, en Esteiro –18.30 horas–, ante una afición ante la que pelearán por ofrecerles un último triunfo para “irse con un buen sabor de boca”, comenta su técnico. 

Su adversario en esta última fiesta del fútbol sala local será un Meigas al que conocen a la perfección y al que doblegaron en la primera vuelta por un claro 0-7. De hecho, Lombardía lo tiene claro. “Si lo afrontamos como en la ida, las cosas están avanzadas; si lo hacemos como ante el Ourense o Cáceres... con ese ritmo no nos va a llegar”. 

A pesar de ese cómodo marcador en el que fue su primer duelo de este año, el preparador sabe que las suyas tienen que “tenemos que ser agresivas, subir a tres cuartos la presión, para ponerlas en dificultades”, señala, así como con un juego “rápido y saber defender bien su estrategia”. Puntos clave para poder celebrar el último triunfo en casa.

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