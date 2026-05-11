Acuerdo histórico entre el Valdetires Ferrol y la UDC

Laura García y Ricardo Cao, durante la firma del convenio Daniel Alexandre

Después de muchos meses de conversaciones y reuniones en las que hablaron de unir fuerzas para fomentar la práctica deportiva y mejorar la visibilidad del fútbol sala, por fin llegó ese acuerdo histórico entre el Valdetires Ferrol y la Universidade da Coruña (UDC). Esta unión se convertirá en "la primera vez que conseguimos un convenio de este estilo que nos va a permitir muchas cosas", como apuntó la presidenta del club de la ciudad naval, Laura García.

En este sentido, la mandataria explicó que "para nosotras es muy importante firmar este convenio porque desde el club tenemos claro a dónde queremos llegar y a dónde merece el club estar. Creemos que este convenio es una parte muy importante para mejorar nuestra estructura y ganar visibilidad". Y es que tener a una institución de ese calibre no hará más que potenciar todas esas áreas que son tan importantes para que el equipo, que en los últimos años está peleando por regresar a Primera División, pueda estar un paso más cerca de conseguir ese objetivo.

Asimismo, García comentó que "esta colaboración nos va a ayudar a todos. No sólo a las deportistas, sino a la UDC y al club. Estamos muy contentos de que se pueda dar. Esperamos que pueda durar durante mucho tiempo. Poco a poco iremos haciendo cosas en conjunto que ya hemos hablamos y valorado. Va a ser una gran colaboración".

Relación de vecinos

Como no podía ser de otra manera a esta firma también acudió el rector de la universidad, Ricardo Cao, y la vicerrectora, Ana Ares. El dirigente de la institución apuntó que "estaba claro que se ía a dar esta conexión porque temos unha estreita relación de veciñanza, xa que o campus e o pavillón están pegados. Así que era cuestión de tempo".

En cuanto a este convenio, Cao comentó que "para nós tamén é moi importante que se dea porque supón unha oportunidade para fomentar hábitos saludables e vocacións deportivas. A universidade está muy implicada niso. Temos programas como a UDC saudable e titulacións relacionadas co deporte como é Ciencias do Deporte e da Educación Física".

El rector, además, también desveló que "queremos fomentar a compatibilidade entre os estudos e o deporte, así como atraer á nosa universidad persoas con interese na práctica do deporte, neste caso co fútbol sala feminino e tamén coa colaboración en prácticas formativas e en actividades de formación. Ademais de traballar no asesoramento mutuo e na colaboración de cuestións da universidade e do club", indicó.

Entre esas líneas de trabajo se encuentran futuras colaboraciones en áreas relacionadas con la salud y el rendimiento deportivo, la comunicación, el análisis de datos, la gestión deportiva o el diseño e imagen institucional entre muchas otras. Además, ambas entidades trabajarán conjuntamente en la organización de actividades divulgativas, charlas y acciones vinculadas a la promoción de hábitos de vida saludables, la conciliación entre estudios y deporte, y la visibilización del deporte femenino dentro de la comunidad universitaria.

Por último, Ricardo Cao comentó que "a promoción do deporte para nós é moi importante e ir da man dos clubes como é o caso do Valdetires, que ten unha longa traxectoria no fútbol sala feminino durante máis de 40 anos. Hai que estar moi orgullosos tamén deles e a nós deixanos moi satisfeitos asinar este convenio".