El Valdetires Ferrol supera un innecesario igualado final para ganar al Ourense (3-6)

Patri Corral fue la encargada de abrir el marcador en Os Remedios Emilio Cortizas

Los casi 30 puntos de renta con los que el Valdetires llegó a la pista del Ourense On Time no daban ninguna ventaja a un grupo de Lombardía que llegaba con mucha cautela al pabellón de Os Remedios.

Casi un tú a tú fue una primera parte en la que las grandes protagonistas fueron las metas Candela y Natalii, obradoras del milagro de que se llegase al descanso con un exiguo 1-1 en el marcador. Este particular choque entre las metas se pudo ver ya desde el inicio, con Iria rematando a las manos de la ourensana y posteriormente las anfitrionas contando con varias a balón parado, bien resueltas tanto por la defensa verde como por su portera tras el lanzamiento de tres córners consecutivos.

En esta lluvia de intentos y de paradas, el primer golpe lo dio puntualmente el Ourense, en una rápida contra que acabó con la diana de Carla Martínez en el minuto 3 (1-0). Pero el Valdetires siguió a lo suyo, buscando un gol para el que allanó el camino Tere Pereiro, en dos claras ocasiones, y Tais.

Si bien, estuvo más cerca el grupo ourensano de anotar el segundo y ahí apareciendo de nuevo las manos salvadoras de la ucraniana. A las ferrolanas, sin embargo, les faltaba un poco más de intensidad en ataque, ya que gran parte de sus ocasiones llegaban con tiros demasiado lejanos. Y en este tira y afloja, las de Lombardía arriesgaron y ganaron. Una gran jugada con pase de Tais y remate de Patri Corral puso el 1-1 en el minuto 13.

Y esta fue la chispa verde, si bien sin llegar a prender en forma de gol, yéndose al descanso con este empate. En la segunda parte, las prontas dianas de Irene Cela, en una jugada de equipo de libro (1-2), y de Mery, (1-3) a la media vuelta, y posteriormente de nuevo de Cela (1-4) en el minuto 29, parecían resolver el choque. Nada más lejos de la realidad.

Las ferrolanas se complicaron innecesariamente los últimos minutos. Dos malas defensas del juego de cinco fueron clave para el 3-4, con sendas dianas anotadas por Carla en el segundo palo en jugadas casi idénticas. Un trallazo de Cela y la diana de Valeria (3-6) calmaron las aguas en un emocionante final.