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Valdetires Ferrol

El Valdetires Ferrol visita a un Ourense muy peligroso

Manu Lombardía no se fía de un rival que cuenta "con jugadoras muy jóvenes y de mucha calidad"

Redacción
08/05/2026 19:55
El Valdetires quiere traerse los tres puntos de Ourense
El Valdetires quiere traerse los tres puntos de Ourense
Jorge Meis
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El Valdetires Ferrol afronta el primero de sus dos últimos encuentros ligueros con la misma ilusión que los anteriores. Las de Manu Lombardía se desplazan hasta la ciudad de As Burgas para medirse a un Ourense Ontime que, a pesar de su clasificación, tiene mucho peligro (19.30 horas, en el pabellón de Los Remedios). 

El técnico del conjunto de la ciudad naval no se fía de su oponente pues “es un equipo muy joven, con jugadoras rápidas y de calidad, que están realizando un gran trabajo, con un sistema 4-0 muy claro y que puso en aprietos a muchos equipos de la zona baja de la clasificación”. 

Por ello, sus pupilas deberán estar muy atentas y seguir el plan de partido establecido, para no verse sorprendidas por el talento de su rival y “poder traernos los tres puntos para Ferrol, que es nuestro objetivo de aquí hasta el final de la temporada”. Para contrarrestar ese peligro, Lombardía indicó que “hemos trabajado mucho en la estrategia durante toda la semana para poder hacerles daño e intentar llevar un partido serio. También tenemos que ser muy agresivas de cara a portería y evitar sus contras y que nos cojan las espaldas”. Si logran eso, la victoria estará cerca. 

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