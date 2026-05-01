El Valdetires Ferrol se rearma y firma un empate ante el Segosala (2-2)
Las verdes supieron mantener la calma para remontar en Esteiro y la falta de fortuna las privó de un mejor resultado
Arropadas por una poblada grada de Esteiro, en un apoyo que técnico y jugadoras agradecieron enormemente, el Valdetires puso contra las cuerdas a todo un Segosala de playoff. Si bien, las de Manuel Lombardía no comenzaron bien el encuentro aplazado correspondiente a la vigésimo cuarta jornada. De hecho, fueron las visitantes las que se adelantaron en el primer minuto. Un golpe del que las ferrolanas supieron reponerse a la perfección con una “pausa y una tranquilidad”, como señala el preparador, que les permitió remontar.
De hecho, con una diana de Irene y otra de Tere Pereiro la formación verde se marchó al descanso por delante (2-1), tras una primera parte que fue adquiriendo ese exitoso tono verdoso. La segunda mitad del duelo contó con numerosas ocasiones locales, y también alguna visitante, aunque los mano a mano con la meta del Segosala y varios palos impidieron que el Valdetires aumentase su casillero y sí que lo hizo el rival para igualar la contienda. Un buen choque para la formación de la ciudad naval en el que volvieron a formar las jovencísimas jugadoras pontesas Laurita y Patricia.
Ficha técnica
Valdetires Ferrol: Nataliia, Iria, Patri Corral, Irene Cela, Giselle Tais –equipo inicial–, Sheyla, Leti Rojo, Laurita, Patricia Adega, Valeria, Mery, Tere Pereiro, Laurita y Paula Alonso.
Segosala: .Sonia Mullor, Sandra González, Alba del Carmen, Claudia, Isabel María Álvaro –equipo inicial–, Sofía, Sara Pirog, Alejandra Llorente, Jimena y Paula.
Goles: 0-1, min. 1: Alba del Carmen; 1-1, min. 3: Irene Cela; 2-1, min. 3: Tere Pereiro; 2-2, min. 27: Isabel María.
Árbitros: Juan Ramón Juan, Manuel Castro y Samuel Pita. Amonestaron a las locales Irene Cela y Mery y a la visitante Alba del Carmen.