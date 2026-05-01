El Valdetires Ferrol se rearma y firma un empate ante el Segosala (2-2)

Irene Cela, durante el duelo dirimido en la pista ferrolana Jorge Meis

Arropadas por una poblada grada de Esteiro, en un apoyo que técnico y jugadoras agradecieron enormemente, el Valdetires puso contra las cuerdas a todo un Segosala de playoff. Si bien, las de Manuel Lombardía no comenzaron bien el encuentro aplazado correspondiente a la vigésimo cuarta jornada. De hecho, fueron las visitantes las que se adelantaron en el primer minuto. Un golpe del que las ferrolanas supieron reponerse a la perfección con una “pausa y una tranquilidad”, como señala el preparador, que les permitió remontar.

De hecho, con una diana de Irene y otra de Tere Pereiro la formación verde se marchó al descanso por delante (2-1), tras una primera parte que fue adquiriendo ese exitoso tono verdoso. La segunda mitad del duelo contó con numerosas ocasiones locales, y también alguna visitante, aunque los mano a mano con la meta del Segosala y varios palos impidieron que el Valdetires aumentase su casillero y sí que lo hizo el rival para igualar la contienda. Un buen choque para la formación de la ciudad naval en el que volvieron a formar las jovencísimas jugadoras pontesas Laurita y Patricia.