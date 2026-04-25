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Valdetires Ferrol

El Valdetires Ferrol merece más ante un Bembrive encomendado a Clau Martínez

El conjunto de la ciudad naval logró remontar el partido en dos ocasiones

Redacción
25/04/2026 22:58
El Valdetires, después de su partido ante el Bembrive
El Valdetires, después de su partido ante el Bembrive
Cedida
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Un Valdetires muy serio mereció más ante un Bembrive que se encomendó a una Claudia Martínez que anotó cinco goles para darle al victoria a su equipo (4-6). 

El resultado final no hizo justicia al partido visto en Esteiro puesto que el conjunto ferrolano demostró una versión muy sólida y su capacidad de resistencia, logrando remontar hasta en dos ocasiones los tantos del Bembrive gracias al buen hacer de Irene Cela y Patri Corral. 

Sin embargo, cuando peor tenían las cosas sus compañeras, Claudia Martínez volvió a aparecer para mantener a las suyas con vida. El Valdetires lo siguió intentando por medio de Giselle, que logró la igualada, pero dos nuevos tantos de la “pichichi” de la liga –acabó con cinco– fueron demasiado para un cuadro de la ciudad naval que tendrá que esperar otra semana para certificar su permanencia. 

Valdetires Ferrol 4-6 Bembrive

Valdetires: Natalii; Iria, Patri Corral, Valeria, Giselle –equipo inicial–, Leti Rojo, Irene, María Lence, Tere, Laura y Paula Alonso. 

Bembrive: Patricia Arruti; Claudia Martínez, María González, Jessica Lores, Jessica Motato –equipo inicial–, Marina Groba, Laura Centeno, María Vidal, Lucía Casal, Paola Otero. 

Goles: 1-0, min.4: Irene; 1-1, min.17: Lucía Casal; 1-2, min.17: Claudia Martínez; 2-2, min.22: Irene; 3-2, min.25: Patri Corral; 3-3, min.31: Claudia Martínez; 3-4, min.33: Claudia Martínez; 4-4, min.35: Giselle; 4-5, min.39: Claudia Martínez; 4-6, min.40: Claudia Martínez. 

Árbitros: Adrián García y Tania Penabad. Amonestaron a Iria, Lence y Manuel Lombardía.

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