El Valdetires Ferrol merece más ante un Bembrive encomendado a Clau Martínez

El Valdetires, después de su partido ante el Bembrive Cedida

Un Valdetires muy serio mereció más ante un Bembrive que se encomendó a una Claudia Martínez que anotó cinco goles para darle al victoria a su equipo (4-6).

El resultado final no hizo justicia al partido visto en Esteiro puesto que el conjunto ferrolano demostró una versión muy sólida y su capacidad de resistencia, logrando remontar hasta en dos ocasiones los tantos del Bembrive gracias al buen hacer de Irene Cela y Patri Corral.

Sin embargo, cuando peor tenían las cosas sus compañeras, Claudia Martínez volvió a aparecer para mantener a las suyas con vida. El Valdetires lo siguió intentando por medio de Giselle, que logró la igualada, pero dos nuevos tantos de la “pichichi” de la liga –acabó con cinco– fueron demasiado para un cuadro de la ciudad naval que tendrá que esperar otra semana para certificar su permanencia.