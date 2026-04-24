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Valdetires Ferrol

Nueva prueba de fuego para la racha del Valdetires Ferrol

El conjunto de la ciudad naval acumula cuatro partidos seguidos sin perder

Redacción
24/04/2026 20:47
Imagen de archivo de un partido del Valdetires
Imagen de archivo de un partido del Valdetires
Emilio Cortizas
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La buena racha de resultados del Valdetires Ferrol –acumula cuatro partidos sin perder– se vuelve a poner en juego ante un rival de altura. En esta ocasión, el conjunto de la ciudad naval se medirá a un Bembrive (19.00 horas), que ocupa la quinta posición, y que cuenta con una de las mejores jugadoras de la categoría, una “Clau que lleva más de cuarenta goles en menos de treinta partidos”, como apuntó Manuel Lombardía. Con todo, el técnico confía en poder derrotar al conjunto pontevedrés y así seguir con su buena progresión de las últimas semanas, en las que se encontraron cerca de su mejor versión. 

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