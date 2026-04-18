El Valdetires Ferrol factura otros tres puntos tras su nuevo triunfo ante el San Pablo Eivissa (2-3)

Las ferrolanas, celebrando su triunfo en tierras baleares

El Valdetires Ferrol afronta uno de sus mejores momentos de la temporada. Ni el largo desplazamiento ni la baja de última hora de Patri Corral por enfermedad frenaron el ímpetu de una formación naval que volvió a superar al San Pablo Eivissa. Un encuentro, en esta ocasión sin sobresaltos ni cortes como sí sucedió en la primera vuelta, en el que de nuevo las de Manuel Lombardía demostraron su mejor juego y mayor acierto ante la formación balear.

Ya lo avisaba el técnico, “si estamos a nuestro nivel nos traemos los tres puntos”. Y así fue. Eso sí, el conjunto verde tuvo que remontar un primer tanto anfitrión a los once minutos. Lo hizo Mery poco después y prácticamente desde ese momento el encuentro sólo tuvo color ferrolano.

Con Irene aumentó la distancia superado el cuarto de hora de partido y Tere Pereiro continuaba haciendo crecer el marcador poco después de comenzar el segundo tiempo (1-3). El Valdetires supo mantener la calma y controlar el tiempo del encuentro para, aunque no aumentar la ventaja, sí continuar con su dominio. El Eivissa inquietó en la recta final con una diana de Yara Pin (2-3).