Tercer acto para el Valdetires Ferrol y San Pablo Eivissa, ahora en tierras baleares

Las ferrolanas buscan un nuevo triunfo ante las ibicencas Emilio Cortizas

Todavía con el recuerdo de ese duelo de la primera vuelta jugado en dos actos debido a la condensación existente en el pabellón de Esteiro –el primero se suspendió en el minuto 16 con las ferrolanas ganando 2-0 y el segundo jugado a finales de enero con 3-2–, el Valdetires se desplaza para hacer frente a un rival directo, el San Pablo Eivissa –19.30 horas–.

Una recta final de campaña en la que las de Lombardía aprueban en regularidad, con cinco victorias y un empate en sus siete últimos duelos. “Tenemos las ideas claras de lo que tenemos que hacer y que el equipo compita como realmente sabe competir”, señala el preparador lucense.

El Valdetires quiere conseguir otros tres puntos ante una formación balear, novena, que “persigue” a la ferrolana, séptima. Y ya sabe cómo se hace. Las ferrolanas son conscientes de que si despliegan su nivel “los tres puntos pueden venir para Ferrol”, apunta Manuel Lombardía. Un triunfo que, entre otras cosas, pasa por neutralizar a la cañonera Fátima Sofía, autora de 39 de las 95 dianas con las que cuenta la escuadra ibicenca.

“Tenemos que hacer que no esté cómoda en el 40x20”, añadía el preparador, que ya vio cómo esta jugadora anotaba en el duelo de ida. Un duelo con el que el grupo ferrolano quiere mantener su buen hacer tanto de juego como resultados.