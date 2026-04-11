Al Valdetires Ferrol se le escapan dos puntos (2-2)

El Valdetires no logró mantener su renta Emilio Cortizas

El Valdetires Ferrol dejó escapar dos puntos ante un Mioño que no bajó los brazos y logró empatar en los últimos minutos (2-2). A pesar de que le costó mucho entrar en juego, el conjunto ferrolano logró adelantarse en el marcador hasta en dos ocasiones gracias a Iria y a Tere, pero en una acción aislada de portera-jugadora en los últimos minutos, su rival aprovechó para igualar y rescatar un punto.