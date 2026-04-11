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Valdetires Ferrol

Al Valdetires Ferrol se le escapan dos puntos (2-2)

El Mioño empató a falta de dos minutos

Redacción
11/04/2026 22:43
El Valdetires no logró mantener su renta
El Valdetires no logró mantener su renta
Emilio Cortizas
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El Valdetires Ferrol dejó escapar dos puntos ante un Mioño que no bajó los brazos y logró empatar en los últimos minutos (2-2). A pesar de que le costó mucho entrar en juego, el conjunto ferrolano logró adelantarse en el marcador hasta en dos ocasiones gracias a Iria y a Tere, pero en una acción aislada de portera-jugadora en los últimos minutos, su rival aprovechó para igualar y rescatar un punto. 

Valdetires Ferrol 2-2 Mioño

Valdetires Ferrol: Natalii; Patri Corral, Valeria, Irene, Tere –equipo inicial–, Leti Rojo, Iria, María Lence, Giselle, Laura y Paula Alonso. 

Mioño: Saelia López; Amelia Gabancho, Andrea Ramírez, María del Carmen Iglesias, Irene Galindo –equipo inicial–, Ane Gay, Laura Arozamena, Vera Haro e Ithaisa Pacheco. 

Goles: 1-0, min.5: Iria; 1-1, min.15: Andrea Ramírez; 2-1, min.15: Irene; 2-2, min.38: Amelia Gabancho. Árbitros: Adrián Figueroa y Sergio López. Amonestaron a Andrea Ramirez, Ane Gay y a Tere.

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