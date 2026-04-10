El Valdetires Ferrol regresa a la competición ante un rival que ya “se nos dio bien” en noviembre

Las ferrolanas retoman la competición en Esteiro Emilio Cortizas

El Valdetires regresa a la competición tras el parón de Semana Santa. Una pausa que ha sentado bien a las de Manuel Lombardía tanto por “la desconexión como para la recuperación física”, como apunta el técnico.

Las verdes vuelven y lo hacen además en casa –19.00 horas, Esteiro– ante un rival que ya en la primera vuelta y como apunta el preparador “se nos ido bien”. Un Mioño, al igual que las ferrolanas, sin urgencias clasificatorias y al que se impusieron a domicilio pro un marcador de 1-5. Si bien, la formación cántabra ha renovado su armario desde aquel encuentro a finales de noviembre.

Con cuatro caras nuevas y con la incorporación de canteranas, el Mioño llegará a Esteiro con un plus de motivación. También lo tendrán las jugadoras del Valdetires, con la meta puesta en sumar, ganar y no bajar el ritmo de competición en esta recta final. Un triunfo que pasa por hacer su partido ante las cántabras y explotar sus puntos fuertes como es, por ejemplo, el balón parado. Un encuentro para el que Lombardía podrá disponer de todas sus pupilas a excepción de Ana, con un esguince de rodilla, que podría perderse lo que resta de campaña.