El Valdetires Ferrol regresa a la competición ante un rival que ya “se nos dio bien” en noviembre
Las verdes reciben al Mioño cántabra con la única baja de Ana por un esguince de rodilla
El Valdetires regresa a la competición tras el parón de Semana Santa. Una pausa que ha sentado bien a las de Manuel Lombardía tanto por “la desconexión como para la recuperación física”, como apunta el técnico.
Las verdes vuelven y lo hacen además en casa –19.00 horas, Esteiro– ante un rival que ya en la primera vuelta y como apunta el preparador “se nos ido bien”. Un Mioño, al igual que las ferrolanas, sin urgencias clasificatorias y al que se impusieron a domicilio pro un marcador de 1-5. Si bien, la formación cántabra ha renovado su armario desde aquel encuentro a finales de noviembre.
Con cuatro caras nuevas y con la incorporación de canteranas, el Mioño llegará a Esteiro con un plus de motivación. También lo tendrán las jugadoras del Valdetires, con la meta puesta en sumar, ganar y no bajar el ritmo de competición en esta recta final. Un triunfo que pasa por hacer su partido ante las cántabras y explotar sus puntos fuertes como es, por ejemplo, el balón parado. Un encuentro para el que Lombardía podrá disponer de todas sus pupilas a excepción de Ana, con un esguince de rodilla, que podría perderse lo que resta de campaña.