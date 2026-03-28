Victoria merecida y necesaria para el Valdetires Ferrol en Vilalba
El conjunto verde recogió el fruto de su buen trabajo en la pista del complicado Grupo Forma-T, rival directo
Importante victoria para un Valdetires que, como bien señala su técnico Manuel Lombardía, “nos hacía falta un partido así”. Un buen encuentro que se transformó en triunfo frente a un duro Grupo Forma-T Vilalba, rival directo de las verdes, y en el que el grupo ferrolano pudo, finalmente, ver el fruto del buen trabajo realizado. A pesar de la baja de Ana, sus compañeras respondieron a la perfección “en una de las canchas más complicadas”, apunta el entrenador.
Un Valdetires que, consciente de la importancia de comenzar bien el partido, lo hizo de la mejor manera, con una diana de Irene Cela y con otra de Tere para irse al descanso con un 0-2 que bien podía haber sido más abultado. “No estuvimos acertadas”, aclaraba, por lo que “tocó sufrir al final de la primera parte”.
En la segunda, las vilalbesas se mostraron más frescas en su arranque, consiguiendo su única diana. El Valdetires asumió el gol y siguió a lo suyo. Firmando otras tres dianas para las cinco finales, destacando el técnico que “cuatro fueron de estrategia. Son cosas que trabajamos bien para romper el encuentro”. Una recta final con juego de cinco local que las ferrolanas defendieron a la perfección.
Ficha técnica
Grupo Forma-T Vilalba: Marta Hermo, Antía Leal, Andrea López, Lara Balseiro, Andrea Alvite –equipo inicial–, Paula Cortiñas, Estefanía Varela, Paula Rodríguez, Aroa Rodríguez, Sainza Varela, Elvira López, Tamara Gándara y María Redondo.
Valdetires Ferrol: Leti Rojo, Patricia Corral, Irene Cela, Mery, Teresa Pereiro –equipo inicial–, Natalii, Iria Santos, Tais, Valeria, Laura Fernández y Paula Alonso.
Goles: 0-1, min. 3: Irene Cela; 0-2, min. 13: Tere Pereiro; 1-2, min. 28: Aroa Rodríguez; 1-3, min. 29: Irene Cela; 1-4, min. 33: Estefanía Varela, en propia puerta; 1-5, min. 38: Patri Corral.
Árbitros: Martín Díaz Marey, Adrián Figueroa y Nicolás Vázquez. Amonestaron con amarilla a las jugadoras locales Lara Balseiro, Estefanía Varela y Antía Leal, así como a la visitante Patri Corral.