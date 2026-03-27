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Valdetires Ferrol

El Valdetires Ferrol regresa a la acción tras la suspensión del duelo frente al Segosala

El conjunto de la ciudad naval se mide a un rival un tanto irregular

Redacción
27/03/2026 19:59
Patri Corral es una de las jugadoras más destacadas del Valdetires
Patri Corral es una de las jugadoras más destacadas del Valdetires
Emilio Cortizas
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Después de una semana de parón –por culpa de la suspensión del duelo frente al Segosala–, el Valdetires Ferrol regresa a la competición y lo hace midiéndose a uno de los equipos llamado a estar en la zona alta de la tabla, el Grupo Forma-T Vilalba (18.00 horas, pabellón Municipal de Vilalba). 

Con todo, a pesar de esa condición, al grupo lucense no le están terminando de salir las cosas y “está en una situación parecida a la nuestra. Llevan varios partidos alternando grandes encuentros y otros no tanto”, indicó un Manuel Lombardía que no se fía de esa situación de su rival. 

De hecho, “quitando su patrón de juego, que sabemos que es un equipo muy agresivo, sobre todo en los primeros instantes, y que aprieta mucho, tenemos la duda de qué portera van a utilizar”, apuntó y añadió que “la titular fue expulsada y no sabemos si emplearán a la suplente, a una del filial o a una jugadora de campo, como hizo el otro día en Canarias, para usar el juego de cinco desde el inicio y así generar más ventajas desde el inicio”. 

Aun así, el técnico confía en las suyas para “conseguir traernos los tres puntos para Ferrol y así devolverles esa derrota que nos provocaron en la primera vuelta. Tenemos la baja de Ana, pero intentaremos suplirla de la mejor manera posible para llevarnos la victoria”, finalizó Lombardía. 

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