El Valdetires Ferrol, salpicado por las aguas revueltas en Segovia

El Valdetires espera que no haya ninguna lesión en el partido Emilio Cortizas

Las aguas en el fútbol sala segoviano están revueltas... y esta marejada afectará, en principio, este fin de semana al Valdetires Ferrol. La entidad presidida por Laura García está pendiente de la disputa de su encuentro de esta jornada en la que recibiría el sábado en Esteiro al Segosala.

Un duelo que en la Real Federación Española figura ya como suspendido. Y es que tanto esta entidad como el Valverde y el San Cristóbal podrían abandonar las competiciones estatales en las que están compitiendo, expulsadas por el citado ente federativo nacional. Una marcha forzosa debido a su vinculación con la creación de la competición paralela denominada Superliga Por mil razones –promovida por la Diputación provincial por desencuentros entre varios clubes segovianos y el ente federativo autonómico–.

La denuncia de la Federación de Castilla y León se traduce ahora en la suspensión de los duelos de estas entidades que, como señalan desde el propio Segosala, tienen 48 horas para presentar alegaciones, con la resolución definitiva prevista para el viernes. Si bien, y aún pidiendo la cautelar, es muy posible que no se dispute el partido.