El Valdetires Ferrol resiste en Cáceres y consigue tres puntos muy importantes

La plantilla del Valdetires festeja su victoria en Cáceres Cedida

El Valdetires Ferrol, tras un gran ejercicio de resistencia, cumplió con su objetivo y regresó a casa con tres puntos muy importantes después de vencer a un Colegio San José, que falló dos dobles penaltis en el último minuto (3-4).

Desde el inicio se comprobó que iba a ser un encuentro muy complicado, con ambos conjuntos plantando sendos muros para evitar encajar tantos tras la avalancha de sus rivales. Con todo, el San José, al borde del descanso, logró encontrar un hueco con el que logró adelantarse.

El Valdetires, ante esta situación, redobló esfuerzos y con el tiempo casi cumplido apareció María Lence para darle la vuelta al choque. Esa inercia positiva se mantuvo al inicio de la segunda mitad, ya que llegó el tercero, obra de Irene Cela. Ahí, el conjunto local reaccionó y recortó distancias, gracias a Isabel Palacios, pero apareció Valeria para mantener la calma a cinco minutos para el final.

No obstante, el equipo cacereño no se iba a rendir tan fácil y se lanzó a por todas. Primero se acercó con el tanto de Paula Trenado y luego, casi sin tiempo por jugarse, logró forzar dos dobles penaltis. Ahí, apareció Natalii para detener uno y forzar el fallo en el segundo, lo que permitió al conjunto ferrolano sumar tres puntos de oro.