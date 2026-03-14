El Valdetires Ferrol afronta un duro partido en Cáceres

El Valdetires espera que no haya ninguna lesión en el partido Emilio Cortizas

El Valdetires Ferrol no tendrá un partido sencillo esta tarde frente al Colegio San José (11.30 horas, en el pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres). El conjunto de la ciudad naval se desplaza hacia tierras extremeñas con tres claros objetivos. El primero es “que no se lesione nadie, sobre todo después de la semana pasada”, como apuntó Manuel Lombardía, que podrá contar con Paula, aunque no estará al cien por cien.

El segundo es conseguir los tres puntos ante un “rival que tiene una jugadora diferencial, por encima del resto, pero de la que no debemos preocuparnos, sino de nosotras mismas”, continuó el técnico. Y el tercero es olvidar la derrota de hace siete días para continuar con esa buena dinámica que había encontrado en las últimas jornadas. Enfrente, tendrá a un oponente que acumula dos triunfos en los últimos cinco partidos, lo que le permitieron coger algo de aire respecto al descenso. Por ello, Lombardía reclama concentración y volver a casa con todas sanas y los tres puntos en el bolsillo.