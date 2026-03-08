Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valdetires Ferrol

El Valdetires aguantó a su rival mientras que tuvo fuerzas

El Marín Futsal se aprovechó de las lesiones sufridas por varias jugadoras del equipo local

Redacción
08/03/2026 02:54
Fútbol sala. Valdetires contra Gran Canaria Teldeportivo
Ana López sufrió una lesiión en este partido
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Hasta que le aguantaron las fuerzas llegó el Valdetires Ferrol en el partido que lo enfrentó al Marín Futsal. Pero entre las lesiones –la primera de Paula y la segunda, y seguramente la más grave, de Ana López–, la discutida actuación arbitral y la necesidad de hacer cambios, el cuadro de la ciudad naval acabó perdiendo la ventaja que había conseguido ante el rival que lo precede en la tabla hasta que quedaban doce minutos.

A partir de entonces, el cansancio y una fase de desconexión, que se tradujo en cuatro goles en contra en el plazo de dos minutos, le acabaron dando la victoria a la escuadra visitante. De todas maneras, el Valdetires se fue con la satisfacción de competir mientras tuvo fuerza.

VALDETIRES FERROL  4-7  MARÍN FUTSAL
Valdetires Ferrol: Leti Rojo; Ana López, Irene Cela, Mery, Tere –equipo titular–, Natali, Iria, Patri Corral, Valeria, Giselle, Laura Fernández y Paula.
Marín Futsal: Yuria; Thais, Paula Nicolli, Cecilia, Anna –equipo titular–, Cristina, Maialen, Lucía Souto, Paula, Lucía Rivas y María Pilar.
Goles: 1-0, min. 5: Ana López; 1-1, min. 15: Cecilia; 2-1, min. 27: Leti Rojo; 2-2, min. 28: Anna; 2-3, min. 29: Cecilia; 2-4, min. 31: Thais; 2-5, min. 32: Lucía Souto; 2-6, min. 33: Cecilia; 2-7, min. 33: Lucía Souto; 3-7, min. 34: Tere; 4-7, min. 39: Patri Corral.
Árbitros: Díaz Marey y Juan Ramón, del comité gallego.
Cancha: Esteiro.
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Fútbol sala. Valdetires contra Gran Canaria Teldeportivo

El Valdetires aguantó a su rival mientras que tuvo fuerzas
Redacción
El cuadro local espera aprovechar el buen momento en el que se encuentra

El Valdetires Ferrol espera prolongar frente al Marín Futsal la buena racha actual
Redacción
Patri Corral conduce la pelota durante el partido ante el Gran Canaria

La seriedad conduce al Valdetires a conseguir la victoria
Redacción
Las ferrolanas, celebrando uno de diez goles que les dio el triunfo ante el Mercadal

Tres puntos sí o sí, objetivo del Valdetires Ferrol ante el Gran Canaria Teldeportivo
Redacción