El Valdetires aguantó a su rival mientras que tuvo fuerzas

Ana López sufrió una lesiión en este partido Emilio Cortizas

Hasta que le aguantaron las fuerzas llegó el Valdetires Ferrol en el partido que lo enfrentó al Marín Futsal. Pero entre las lesiones –la primera de Paula y la segunda, y seguramente la más grave, de Ana López–, la discutida actuación arbitral y la necesidad de hacer cambios, el cuadro de la ciudad naval acabó perdiendo la ventaja que había conseguido ante el rival que lo precede en la tabla hasta que quedaban doce minutos.

A partir de entonces, el cansancio y una fase de desconexión, que se tradujo en cuatro goles en contra en el plazo de dos minutos, le acabaron dando la victoria a la escuadra visitante. De todas maneras, el Valdetires se fue con la satisfacción de competir mientras tuvo fuerza.