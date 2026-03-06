El Valdetires Ferrol espera prolongar frente al Marín Futsal la buena racha actual

El cuadro local espera aprovechar el buen momento en el que se encuentra Emilio Cortizas

Aprovechar el buen momento en el que se encuentra es lo que el Valdetires Ferrol persigue en el partido que lo enfrenta al ENCE Marín Futal esta sábado–17.00 horas, Esteiro–. A pesar de que el cuadro de la ciudad naval se encuentre en la séptima posición a 19 puntos de distancia de su rival, que es quinto y está a solo dos puntos de las plazas que clasifican para los playoffs de ascenso a Primera, la escuadra de la ciudad naval aspira a dar la sorpresa en el encuentro que lo enfrenta este sábado.

El equipo ferrolano es consciente de la capacidad individual de las jugadoras del cuadro pontevedrés, así que es consciente de que deberá dar lo mejor de sí mismo si quiere conseguir algo positivo. “Creo que les podemos hacer daño y espero que el trabajo que están haciendo las más jóvenes sirva para intentar conseguir la victoria”, dice el preparador del conjunto que ejercerá hoy de loca, Manu Lombardía.

Toda la plantilla del Valdetires Ferrol está en condiciones de hacer frente a este partido —solo Paula, tocada en un tobillo, es duda–. Además, el hecho de jugar en casa, en un pabellón de Esteiro que espera registrar una gran entrada, se presenta como un aspecto a favor para poder conseguir la victoria, encadenar su cuarto éxito y acercarse a la clasificación de la Copa de la Reina de cara al curso que viene.