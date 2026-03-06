Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valdetires Ferrol

El Valdetires Ferrol espera prolongar frente al Marín Futsal la buena racha actual

El conjunto de Manu Lombardía encadena cuatro victorias

Redacción
06/03/2026 18:22
El cuadro local espera aprovechar el buen momento en el que se encuentra
El cuadro local espera aprovechar el buen momento en el que se encuentra
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Aprovechar el buen momento en el que se encuentra es lo que el Valdetires Ferrol persigue en el partido que lo enfrenta al ENCE Marín Futal esta sábado–17.00 horas, Esteiro–. A pesar de que el cuadro de la ciudad naval se encuentre en la séptima posición a 19 puntos de distancia de su rival, que es quinto y está a solo dos puntos de las plazas que clasifican para los playoffs de ascenso a Primera, la escuadra de la ciudad naval aspira a dar la sorpresa en el encuentro que lo enfrenta este sábado. 

El equipo ferrolano es consciente de la capacidad individual de las jugadoras del cuadro pontevedrés, así que es consciente de que deberá dar lo mejor de sí mismo si quiere conseguir algo positivo. “Creo que les podemos hacer daño y espero que el trabajo que están haciendo las más jóvenes sirva para intentar conseguir la victoria”, dice el preparador del conjunto que ejercerá hoy de loca, Manu Lombardía. 

Toda la plantilla del Valdetires Ferrol está en condiciones de hacer frente a este partido —solo Paula, tocada en un tobillo, es duda–. Además, el hecho de jugar en casa, en un pabellón de Esteiro que espera registrar una gran entrada, se presenta como un aspecto a favor para poder conseguir la victoria, encadenar su cuarto éxito y acercarse a la clasificación de la Copa de la Reina de cara al curso que viene. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El cuadro local espera aprovechar el buen momento en el que se encuentra

El Valdetires Ferrol espera prolongar frente al Marín Futsal la buena racha actual
Redacción
Patri Corral conduce la pelota durante el partido ante el Gran Canaria

La seriedad conduce al Valdetires a conseguir la victoria
Redacción
Las ferrolanas, celebrando uno de diez goles que les dio el triunfo ante el Mercadal

Tres puntos sí o sí, objetivo del Valdetires Ferrol ante el Gran Canaria Teldeportivo
Redacción
La plantilla del Valdetires celebra su victoria ante el Zamora

El Valdetires Ferrol no cae en la relajación y le endosa siete goles al Zamora (0-7)
Redacción