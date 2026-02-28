La seriedad conduce al Valdetires a conseguir la victoria

Patri Corral conduce la pelota durante el partido ante el Gran Canaria EMILIO CORTIZAS

Realizar un partido serio llevó al Valdetires Ferrol a derrotar al Gran Canaria y enlazar de esta manera su tercera victoria. El cuadro local alternó en los primeros minutos de partido sus dos disposiciones defensivas –una a media pista y otra un poco más adelantada– y eso le hizo tener el encuentro más o menos controlado. Eso sí, en ataque le faltó efectividad para materializar sus ocasiones y ponerse por delante en el marcador mediado el primer acto del choque.

Los mejores momentos de la escuadra dirigida por Manuel Lombardía llegaron tras el descanso, algo que le permitió sentenciar el resultado gracias a los tres tantos anotados en el plazo de poco más de cinco minutos. Además, el partido estaba controlado... aunque un desajuste defensivo permitió a la escuadra insular reducir distancias antes de apostar por el juego de cinco para empatar.

A pesar de que el Valdetires Ferrol se defendió bien ante esta estrategia, una acción de mala suerte apretó más el marcador. A pesar de los nervios surgidos entonces, el cuadro local aguantó para ganar.