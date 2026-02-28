Mi cuenta

La seriedad conduce al Valdetires a conseguir la victoria

El equipo ferrolano mantuvo el partido ante el Gran Canaria controlado en todo momento

Redacción
28/02/2026 22:24
Patri Corral conduce la pelota durante el partido ante el Gran Canaria
Patri Corral conduce la pelota durante el partido ante el Gran Canaria
EMILIO CORTIZAS
Realizar un partido serio llevó al Valdetires Ferrol a derrotar al Gran Canaria y enlazar de esta manera su tercera victoria. El cuadro local alternó en los primeros minutos de partido sus dos disposiciones defensivas –una a media pista y otra un poco más adelantada– y eso le hizo tener el encuentro más o menos controlado. Eso sí, en ataque le faltó efectividad para materializar sus ocasiones y ponerse por delante en el marcador mediado el primer acto del choque.

Los mejores momentos de la escuadra dirigida por Manuel Lombardía llegaron tras el descanso, algo que le permitió sentenciar el resultado gracias a los tres tantos anotados en el plazo de poco más de cinco minutos. Además, el partido estaba controlado... aunque un desajuste defensivo permitió a la escuadra insular reducir distancias antes de apostar por el juego de cinco para empatar.

A pesar de que el Valdetires Ferrol se defendió bien ante esta estrategia, una acción de mala suerte apretó más el marcador. A pesar de los nervios surgidos entonces, el cuadro local aguantó para ganar.

VALDETIRES  4-2  GRAN CANARIA
Valdetires Ferrol: Natali; Ana López, Irene Cela, Mery, Tere –equipo titular–, Leti Rojo; Iria Santos, Patri Corral, Valeria, Giselle, Laura Fernández y Paula Alonso.
Gran Canaria: Verónica; María Teresa, Idoya, Gema, Shandira –equipo titular–, Mariona; África, Nayara, Thais del Carmen, Leonor y Laura.
Goles: 1-0, min. 7. Tere; 2-0, min. 22: Mery; 3-0, min. 22: Tere; 4-0, min. 25: Valeria; 4-1, min. 27: Nayara; 4-2, min. 37: María Teresa.
Árbitros: Adrián Figueroa y Castro Fernández. Mostraron tarjetas amarillas a la locales Mery y a las visitantes Laura, María Teresa y José Marrero (entrenador).
Cancha: Esteiro.
