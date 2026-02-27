Mi cuenta

Tres puntos sí o sí, objetivo del Valdetires Ferrol ante el Gran Canaria Teldeportivo

Las verdes reciben a un rival insular que "nos lo hizo pasar un poco mal", como señala Lombardía, en la primera vuelta

Redacción
27/02/2026 17:54
Las ferrolanas, celebrando uno de diez goles que les dio el triunfo ante el Mercadal
Las ferrolanas, celebrando uno de diez goles que les dio el triunfo ante el Mercadal
Emilio Cortizas
El Valdetires Ferrol busca igualar el sábado en casa –19.00 horas, Esteiro– la que, hasta la fecha, es su mejor racha de resultados. El conjunto dirigido por Manuel Lombardía tiene la posibilidad de encadenar tres victorias consecutivas –al igual que hizo de la tercera a la quinta jornada ante Nou Turia, Mercadal y Zamora–, y esa opción puede convertirse en realidad si mañana ganan al Gran Canaria Teldeportivo

Un rival que se impuso en su pista por un ajustado 3-2 y que “nos lo hizo pasar un poco mal”, señala el entrenador de la formación verde. Una derrota que le propio técnico define como injusta, toda vez que las suyas consiguieron reponerse de manera brillante tras, eso sí, una mala primera mitad.

El Valdetires aprendió de sus errores y saltará a su pista con “una idea de juego clara”, como señala Lombardía. Todo ello para devolverle a las jugadoras canarias esa dolorosa derrota que además, y casualmente, fue la encargada de cortar la citada racha positiva de las futbolistas ferrolanas en el inicio liguero.

Nuestra única intención es sacar los tres puntos sí o sí”, señalaba rotundo el entrenador del conjunto ferrolano pocas horas antes del enfrentamiento. Un duelo que, además, es el encargado de abrir para las verdes el último tercio de la competición, que inician desde la séptima posición

