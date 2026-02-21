El Valdetires Ferrol no cae en la relajación y le endosa siete goles al Zamora (0-7)

La plantilla del Valdetires celebra su victoria ante el Zamora Cedida

El Valdetires Ferrol no cayó en esa relajación excesiva que mostró en algunos partidos y goleó al penúltimo clasificado, el Caja Rural River Zamora (0-7).

El conjunto dirigido por Manuel Lombardía se plantó en el Manuel Camba con dos misiones muy claras: sacar los tres puntos y poder marcar la mayor cantidad de goles posibles. Y cumplió las dos, a pesar de un inicio algo lento debido al buen hacer defensivo del equipo local. No fue hasta el minuto nueve cuando Irene Cela descifró la clave para hacer daño y adelantar a las suyas.

Ese tanto no cambió el plan inicial, como tampoco lo hizo su segundo tanto, justo antes del descanso. El que sí que causó daño fue el que anotó Teresa Pereiro nada más empezar. Eso obligó al Zamora a arriesgar con portera-jugadora y eso le salió muy mal, ya que encajó tres goles en apenas un minuto (dos de Patri Corral y otra de María Hernández, en propia puerta). A pesar de esa renta, el Valdetires no aflojó y anotó su séptimo tanto, obra de Ana López, para cerrar un partido muy completo en el que debutó la pontesa Paula Adega.