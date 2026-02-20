Mi cuenta

El Valdetires escapa de la relajación frente al River Zamora

El cuadro de la ciudad naval acude al completo al partido que lo va a enfrentar al penúltimo clasificado del grupo 1

20/02/2026 15:01
El Valdetires recibe a un rival enchufado
Ana López, durante un partido de esta temporada
El recuerdo del partido de la primera vuelta, en el que ganó pero de manera ajustada, le sirve al Valdetires Ferrol para encarar con precaución el encuentro que lo enfrenta al River Zamora, penúltimo clasificado del grupo 1 de Segunda División Femenina, este sábado –16.30 horas, Manuel Camba–, con sólo cuatro puntos en su haber. El cuadro de la ciudad naval, de hecho, ya ha comprobado en los últimos partidos que confiarse en exceso le ha traído dificultades.

Con toda la plantilla en condiciones para hacer frente a este encuentro –al grupo se suma Patri Adega, que forma parte en el equipo del Lago Sport que juega en la competición autonómica–, la escuadra que dirige Manuel Lombardía espera mostrar su mejor versión para sumar los tres puntos en juego. Y eso pasa por evitar los bajones de concentración sufridos en otras ocasiones, que lo han llevado a perder ventajas.

Aprender

El partido también tiene el objetivo de que las jugadoras más jóvenes de la plantilla ferrolana vayan cogiendo experiencia de cara a próximos partidos. Para ello, el preparador de la formación de la ciudad naval espera que las suyas sean capaces de tener la mayor seriedad posible a lo largo de los cuarenta minutos que dura el enfrentamiento.

El Valdetires Ferrol ha trabajado durante toda la semana en variar las dos disposiciones defensivas que utiliza durante los partidos. Además, el equipo ferrolano tendrá especial atención a las acciones de estrategia y al juego en largo de la escuadra zamorana, que se mueve a partir de la pívot.

