El Valdetires Ferrol arrolla al Atlético Mercadal (10-5)

El conjunto de la ciudad naval llegó a ir ganando 8-0 en apenas 22 minutos

Redacción
14/02/2026 23:19
María Lence anotó dos goles en apenas un minuto
Emilio Cortizas
El Valdetires Ferrol no tuvo piedad con un Atlético Mercadal “A” al que arrolló durante todo el encuentro que se disputó en el pabellón de Esteiro (10-5). 

Desde los primeros instantes, el conjunto dirigido por Manuel Lombardía mandó en el luminoso. Si bien, sus dos primeros tantos no contaron en los casilleros de sus jugadoras, sino que fueron logrados en propia meta por Laura Ribeiro y Ana Martins. Eso propició que el cuadro ferrolano atacase con más intensidad, pues ellas querían sus goles en su haber. Por ello, en apenas nueve minutos anotaron cuatro más (uno de Irene Cela, otro de Tere y dos de Patri Corral) para poner un contundente 6-0 al descanso. La cosa fue a más en la ­reanudación con un doblete de María Lence. 

El Atlético Mercadal, tras estas nuevas dianas, reaccionó ligeramente gracias a Ana Martins, que anotó un "hat trick" y Nicole Mariñelarena, que marcó dos, para maquillar un marcador que se fue hasta los diez tantos debido al acierto mostrado por Ana López y Tere. 

Valdetires Ferrol 10-5 Atlético Mercadal

Valdetires Ferrol: Leti Rojo; Ana López, Irene, Mery, Tere –equipo inicial–, Natalii, Iria, Patri Corral, Valeria, Giselle, Laura y Paula Alonso. 

Atlético Mercadal “A”: Cristina Soriano; Laura Ribeiro, Bárbara Quezada, Ana Martins, Cándida Lago –equipo inicial–, Miriam Riera, Cristina Capo, Nicole Mariñelarena y Claudia Peral. 

Goles: 1-0, min.3: Laura Ribeiro, en propia puerta. 2-0, min.10: Ana Martins, en propia puerta. 3-0, min.11: Irene. 4-0, min.18: Tere. 5-0, min.18: Patri Corral. 6-0, min.20: Patri Corral. 7-0, min.21: Mery. 8-0, min.22: Mery. 8-1, min.24: Ana Martins. 8-2, min.27: Ana Martins. 8-3, min.31: Nicole Mariñelarena, de penalti. 8-4, min.32: Ana Martins. 9-4, min.35: Ana López. 10-4, min.35: Tere. 10-5, min.40: Nicole Mariñelarena. 

Árbitros: Manuel Castro y Juan Juan. Expulsaron a René Montachana (delegado del Atlético Mercadal) Amonestaron a Ana Martins, Paula Alonso, Candida Lago, Manuel Lombardía (entrenador del Valdetires), Tere y Ana López.

