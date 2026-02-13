El Valdetires se busca ante su afición para encontrar sensaciones, juego y puntos

Lombardía espera que su equipo recupere sensaciones en este importante duelo Emilio Cortizas

Recuperar sensaciones y juego, y que, además, esto pueda traer aparejado llevarse los tres puntos, es el objetivo con el que el Valdetires regresa el sábado a casa –19.00 horas, Esteiro–. Lo hace con otro rival balear enfrente, un Atlético Mercandal al que ya doblegó en la primera vuelta a domicilio (2-8) y al que aventaja en dieciséis puntos. No se acomodan en esa confianza pasada las de Lombardía, que llegan tras tres derrotas seguidas –las dos últimas por la mínima– y habiendo sumado sólo un triunfo en un 2026 que sigue de cambios para las ferrolanas.

“Es un partido para intentar encontrarnos a nosotras mismas”, señalaba el técnico, apuntando a la necesidad que las suyas puedan realizar un encuentro “completo desde el principio al final”. Y que mejor escenario que hacerlo delante de su afición, en Esteiro, en donde quieren dar “una buena imagen y darles una alegría”. Con las ideas claras llega el Valdetires a este choque y que estas se pueden reflejar en la pista para conseguir unos muy necesarios tres puntos.

Un partido en el que el preparador de la formación ferrolana podrá disponer de todas sus jugadoras, si bien tanto Iria como Tais se encuentran “tocadas”, como señalan desde la entidad, aunque en los últimos entrenamientos ya trabajaron con normalidad con sus compañeras.