Una avería en el tren obliga a aplazar el duelo del Valdetires Ferrol

El partido, previsto para este sábado, se disputará el domingo a las 10.00 horas

Redacción
07/02/2026 17:26
Un problema mecánico en el tren que tenía que llevar al Valdetires Ferrol hasta Valencia para disputar el encuentro ante el Club Deportivo Nou Turia ocasionó que el duelo que iban a disputar ambas escuadras esta tarde tuviese que ser suspendido.

El conjunto de la ciudad naval, que salía en la mañana de este sábado temprano hacia tierras valencianas, se encontró con este pequeño inconveniente, por suerte fue una avería común que se solucionó rápidamente, que truncó los planes iniciales previstos. Este problema obligó a que el Valdetires tuviese que viajar durante la tarde, lo que imposibilitaba la disputa del choque en el horario fijado. Ambos clubes hablaron y decidieron que lo mejor era aplazarlo hasta el día siguiente, es decir, a este domingo. 

La hora escogida fue las 10 de la mañana, algo que le viene bien a ambas entidades, especialmente a la de la ciudad naval, que no tuvo que cambiar sus pasajes para el regreso a casa. Solventado ese contratiempo, las de Manu Lombardía ya están concentradas para afrontar un duelo en el que esperan romper la racha de tres partidos seguidos sin perder de su rival.

