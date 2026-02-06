Mi cuenta

Diario de Ferrol

Valdetires Ferrol

Desplazamiento largo y complicado para un Valdetires Ferrol con mucha ilusión

Las de Manu Lombardía visitan a un Nou Turia que acumula tres partidos seguidos sin perder

Redacción
06/02/2026 19:50
Jorge Meis
Tras una semana de parón por la Supercopa de España, el Valdetires Ferrol regresa a la acción y lo hará con la máxima ilusión posible, pero también con un viaje largo y complicado. Y es que el conjunto de la ciudad naval se desplazará hasta tierras valencianas para medirse a Club Deportivo Nou Turia que acumula tres partidos seguidos sin perder (19.00 horas, Municipal Alfafar SUMA). 

Este partido llega para el cuadro de Manuel Lombardía en un buen momento. Aunque hace dos semanas sólo pudo sumar tres de los seis puntos a los que aspiraba –terminó el encuentro aplazado contra el Ibiza–, lo cierto es que las sensaciones son más positivas de lo que dice la situación. Sin embargo, la falta de puntería es algo que les está penalizando mucho y todas esperan que eso no ocurra en este duelo ante un Turia que si bien está en plena forma, es muy predecible. 

De acuerdo con el técnico lucense, “es un equipo que tiene muy claro su patrón de juego. Usa un 4-0 tanto en salida de presión como en elaboración de juego por lo que toda esta semana lo estuvimos trabajando para minimizarlo”, indicó y añadió que “sabemos que será un desplazamiento complicado hasta Valencia, pero intentaremos traernos los tres puntos e intentar recortar puntos a los de arriba y ampliar la distancia con los de abajo”, sentenció Manuel Lombardía. 

