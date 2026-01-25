El Valdetires aguanta su renta

Ana López fue la autora del gol del Valdetires en el partido JORGE MEIS

El Valdetires hizo valer los dos goles de renta que había adquirido en diciembre ante el San Pablo-Eivis –partido de la duodécima jornada liguera suspendido a los 16 minutos por la condensación que había en el pabellón de Esteiro– para acabar sumando los tres puntos. Pese al cansancio de haber competido el día anterior un partido exigente y de las bajas de las jugadoras que no estaban en plantilla cuando empezó a disputarse, el cuadro de la ciudad naval aguantó para llevarse un triunfo que lo deja en la séptima posición (3-2).

No fue, de todas formas, una tarea fácil para la escuadra ferrolana. Sobre todo en los cuatro minutos de primera parte que quedaban por disputarse, tramo en el que el San Pablo-Eivis apretó y generó ocasiones para llegar a darle la vuelta al marcador. Sin embargo, el cuadro que dirige Manu Lombardía fue capaz de llegar al intermedio con la ventaja con la que había empezado para hacer frente a la segunda parte desde una posición bastante más cómoda.

El gol marcado por la formación insular a los pocos minutos del segundo acto apretó las cosas. Sin embargo, a partir de ahí el Valdetires se rehízo ante un rival que, además, perdió por lesión a una de sus mejores jugadoras. Eso le permitió recuperar los dos tantos de renta con una diana de Ana López y controlar el partido.

A pesar de que el dominio visitante, jugando de cinco, no se tradujo en ocasiones claras, un error puntual de la portera Leti Rojo permitió a su rival estrechar el marcador a menos de cinco minutos del final. Pero entonces el Valdetires se afanó en mantener su renta para sumar los puntos.