Un doblete de Batista acaba con el Valdetires Ferrol (1-2)
El conjunto ferrolano luchó de tú a tú con el segundo clasificado
Un doblete de Angela Batista acaba con la resistencia de un Valdetires Ferrol que luchó hasta el final con el segundo clasificado, El Gaitero Rodiles (1-2).
El conjunto dirigido por Manuel Lombardía sabía que tenía por delante un partido muy complicado por la entidad del rival. Aun así, el cuadro local no se arrugó ante esta situación y buscó dominar el partido a través de la posesión. Dispusieron de varias ocasiones, pero no lograron materializarlas. El equipo visitante también se acercó con mucho peligro a la meta defendida por Leti Rojo, pero entre la portera y la defensa desbarataron las oportunidades.
Debido a esa falta de puntería, el duelo se fue al descanso con empate a cero. Tras la reanudación, ambos equipos dieron un pasito más y rondaron el gol en varias ocasiones, pero este no llegó hasta el minuto 28 cuando Angela Batista logró romper el entramado defensivo ferrolano. El Valdetires, lejos de arrugarse, siguió atacando y logró empatar por medio de Tere. Sin embargo, cuando apenas restaban cuatro minutos, Batista volvió a anotar para adelantar a su equipo y llevarse los tres puntos de Esteiro.
Valdetires Ferrol 1-2 El Gaitero Rodiles
Valdetires Ferrol: Leti Rojo; Ana López, Patri Corral, María Lence, Laura –equipo inicial–, Natali, Iria Santos, Valeria, Irene, Tere, Giselle y Paula.
El Gaitero Rodiles: Zaira Obaya; Ángela Batista, Nicole Simonetti, Daniele Fleitas, Maria Leidjane Marques –equipo inicial–, Irene Llosa, María Casado, Lucía Villazón, Clara Rodríguez, Sofía González y Patricia Díaz.
Goles: 0-1, min.28: Angela Batista. 1-1, min.32: Tere. 1-2, min.36: Angela Batista.
Árbitros: Adrián García y Manuel Castro. Amonestaron a Ana López y a Maria Leidjane Marques.