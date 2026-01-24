Un doblete de Batista acaba con el Valdetires Ferrol (1-2)

Imagen de archivo de un partido del Valdetires Emilio Cortizas

Un doblete de Angela Batista acaba con la resistencia de un Valdetires Ferrol que luchó hasta el final con el segundo clasificado, El Gaitero Rodiles (1-2).

El conjunto dirigido por Manuel Lombardía sabía que tenía por delante un partido muy complicado por la entidad del rival. Aun así, el cuadro local no se arrugó ante esta situación y buscó dominar el partido a través de la posesión. Dispusieron de varias ocasiones, pero no lograron materializarlas. El equipo visitante también se acercó con mucho peligro a la meta defendida por Leti Rojo, pero entre la portera y la defensa desbarataron las oportunidades.

Debido a esa falta de puntería, el duelo se fue al descanso con empate a cero. Tras la reanudación, ambos equipos dieron un pasito más y rondaron el gol en varias ocasiones, pero este no llegó hasta el minuto 28 cuando Angela Batista logró romper el entramado defensivo ferrolano. El Valdetires, lejos de arrugarse, siguió atacando y logró empatar por medio de Tere. Sin embargo, cuando apenas restaban cuatro minutos, Batista volvió a anotar para adelantar a su equipo y llevarse los tres puntos de Esteiro.