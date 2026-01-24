Mi cuenta

Diario de Ferrol

Valdetires Ferrol

Un doblete de Batista acaba con el Valdetires Ferrol (1-2)

El conjunto ferrolano luchó de tú a tú con el segundo clasificado

Redacción
24/01/2026 21:07
Imagen de archivo de un partido del Valdetires
Imagen de archivo de un partido del Valdetires
Emilio Cortizas
Un doblete de Angela Batista acaba con la resistencia de un Valdetires Ferrol que luchó hasta el final con el segundo clasificado, El Gaitero Rodiles (1-2)

El conjunto dirigido por Manuel Lombardía sabía que tenía por delante un partido muy complicado por la entidad del rival. Aun así, el cuadro local no se arrugó ante esta situación y buscó dominar el partido a través de la posesión. Dispusieron de varias ocasiones, pero no lograron materializarlas. El equipo visitante también se acercó con mucho peligro a la meta defendida por Leti Rojo, pero entre la portera y la defensa desbarataron las oportunidades. 

Debido a esa falta de puntería, el duelo se fue al descanso con empate a cero. Tras la reanudación, ambos equipos dieron un pasito más y rondaron el gol en varias ocasiones, pero este no llegó hasta el minuto 28 cuando Angela Batista logró romper el entramado defensivo ferrolano. El Valdetires, lejos de arrugarse, siguió atacando y logró empatar por medio de Tere. Sin embargo, cuando apenas restaban cuatro minutos, Batista volvió a anotar para adelantar a su equipo y llevarse los tres puntos de Esteiro. 

Valdetires Ferrol 1-2 El Gaitero Rodiles

Valdetires Ferrol: Leti Rojo; Ana López, Patri Corral, María Lence, Laura –equipo inicial–, Natali, Iria Santos, Valeria, Irene, Tere, Giselle y Paula. 

El Gaitero Rodiles: Zaira Obaya; Ángela Batista, Nicole Simonetti, Daniele Fleitas, Maria Leidjane Marques –equipo inicial–, Irene Llosa, María Casado, Lucía Villazón, Clara Rodríguez, Sofía González y Patricia Díaz. 

Goles: 0-1, min.28: Angela Batista. 1-1, min.32: Tere. 1-2, min.36: Angela Batista. 

Árbitros: Adrián García y Manuel Castro. Amonestaron a Ana López y a Maria Leidjane Marques.

