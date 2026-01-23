Doble jornada casera para un Valdetires Ferrol que recibe a Rodiles e Ibiza

El Valdetires espera cerrar el fin de semana con seis puntos más en su casillero Emilio Cortizas

Este fin de semana no será nada fácil para el Valdetires Ferrol. El conjunto de la ciudad naval tendrá que jugar dos encuentros, el primero, este sábado ante el Gaitero Rodiles (17.00 horas), y el segundo este domingo ante el Club Deportivo San Pablo-Eivis (12.30 horas).

Con todo, el más importante, al menos para Manuel Lombardía es, como no podía ser de otra manera, el primero de ellos. Por ese motivo dedicaron toda “la semana a prepararlo muy bien. Sabemos que es un rival muy complicado, que está segundo en la clasificación, y que va a ser un encuentro superintenso y superbonito de jugar”, indicó el técnico, que espera que no se repita el duelo de la primera vuelta, en el que cayeron por un contundente 7-1. Para lograr la victoria, no deberán escatimar esfuerzos aunque tengan otro compromiso al día siguiente.

Además, por suerte, la nueva incorporación, Giselle Tais, ya podrá debutar con el equipo tras estar tramitada su ficha. Esta, sin duda, es una gran noticia, ya que así podrá rotar más y no fatigar tanto al equipo para el duelo ante el Ibiza. Respecto a ese choque, sólo disputarán los cuatro minutos que faltaban de la primera mitad y toda la segunda, que era el tiempo que restaba cuando se suspendió por culpa de la humedad que había en Esteiro. En ese partido, sus pupilas deberán defender ese 2-0 que tenían en el marcador para sumar tres puntos valiosos.