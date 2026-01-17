Mi cuenta

Diario de Ferrol

Valdetires Ferrol

El Valdetires Ferrol no puede con el imparable Estrela

El conjunto dirigido por Manuel Lombardía luchó con todo, pero no pudo vencer ante el líder

Redacción
17/01/2026 23:04
La plantilla del Valdetires, tras el duelo ante el Estrela
Cedida
Era casi una misión imposible y así terminó siendo. El Valdetires Ferrol no logró hacer la épica y cayó derrotado ante el imparable Estrela Futsal (7-0). A pesar de lo abultado del resultado, lo cierto es que el conjunto de la ciudad naval comenzó bien. Mantuvo la posesión y creó algo de peligro, pero en el minuto 3, María León abrió el marcador. Ese tanto no afectó a las de Manuel Lombardía que siguieron presionando a toda pista para lograr empatar. 

No obstante, este no llegó, sino que se toparon con dos nuevos tantos, obra de Sara Santos y Jenifer Souza. Con el 3-0 en el marcador se llegó al descanso, algo que dio esperanzas al conjunto de la ciudad naval. Sin embargo, estas se evaporaron rápidamente porque el Estrela apretó y sentenció antes del minuto 30. El Valdetires lo intentó hasta el final, pero no pudo remontar. 

Estrela Futsal 7 - 0 Valdetires Ferrol
Estrela: Lucía Paz; María León, Jenifer Souza, Paula García, Rafaela Da Silva –equipo inicial–, Sara Francisco, María Arias, Sara Santos, Raquel Rodríguez y Ana Ontiveros.
Valdetires Ferrol: Natali, Paula Alonso, Irene Cela, Tere Pereiro, Patri Corral –equipo inicial–, Iria Santos, Ana López, Patri Corral, María Lence y Laura Fernández.
Goles: 1-0, min.3: María León; 2-0, min.15: Sara Santos; 3-0, min.18: Jenifer Souza: 4-0, min.21: Rafaela Da Silva; 5-0, min.29: Sara Santos; 6-0, min.37: Ana Ontiveros; 7-0, min.39: Paula García.
Árbitros: Adrián Lagos y Jesús Miguens. Amonestaron a Irene Cela, Ana López y a la delegada del Valdetires Laura García.
