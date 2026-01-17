El Valdetires Ferrol no puede con el imparable Estrela
El conjunto dirigido por Manuel Lombardía luchó con todo, pero no pudo vencer ante el líder
Era casi una misión imposible y así terminó siendo. El Valdetires Ferrol no logró hacer la épica y cayó derrotado ante el imparable Estrela Futsal (7-0). A pesar de lo abultado del resultado, lo cierto es que el conjunto de la ciudad naval comenzó bien. Mantuvo la posesión y creó algo de peligro, pero en el minuto 3, María León abrió el marcador. Ese tanto no afectó a las de Manuel Lombardía que siguieron presionando a toda pista para lograr empatar.
No obstante, este no llegó, sino que se toparon con dos nuevos tantos, obra de Sara Santos y Jenifer Souza. Con el 3-0 en el marcador se llegó al descanso, algo que dio esperanzas al conjunto de la ciudad naval. Sin embargo, estas se evaporaron rápidamente porque el Estrela apretó y sentenció antes del minuto 30. El Valdetires lo intentó hasta el final, pero no pudo remontar.
|Estrela Futsal 7 - 0 Valdetires Ferrol
|Estrela: Lucía Paz; María León, Jenifer Souza, Paula García, Rafaela Da Silva –equipo inicial–, Sara Francisco, María Arias, Sara Santos, Raquel Rodríguez y Ana Ontiveros.
|Valdetires Ferrol: Natali, Paula Alonso, Irene Cela, Tere Pereiro, Patri Corral –equipo inicial–, Iria Santos, Ana López, Patri Corral, María Lence y Laura Fernández.
|Goles: 1-0, min.3: María León; 2-0, min.15: Sara Santos; 3-0, min.18: Jenifer Souza: 4-0, min.21: Rafaela Da Silva; 5-0, min.29: Sara Santos; 6-0, min.37: Ana Ontiveros; 7-0, min.39: Paula García.
|Árbitros: Adrián Lagos y Jesús Miguens. Amonestaron a Irene Cela, Ana López y a la delegada del Valdetires Laura García.