El Valdetires Ferrol no puede con el imparable Estrela

La plantilla del Valdetires, tras el duelo ante el Estrela Cedida

Era casi una misión imposible y así terminó siendo. El Valdetires Ferrol no logró hacer la épica y cayó derrotado ante el imparable Estrela Futsal (7-0). A pesar de lo abultado del resultado, lo cierto es que el conjunto de la ciudad naval comenzó bien. Mantuvo la posesión y creó algo de peligro, pero en el minuto 3, María León abrió el marcador. Ese tanto no afectó a las de Manuel Lombardía que siguieron presionando a toda pista para lograr empatar.

No obstante, este no llegó, sino que se toparon con dos nuevos tantos, obra de Sara Santos y Jenifer Souza. Con el 3-0 en el marcador se llegó al descanso, algo que dio esperanzas al conjunto de la ciudad naval. Sin embargo, estas se evaporaron rápidamente porque el Estrela apretó y sentenció antes del minuto 30. El Valdetires lo intentó hasta el final, pero no pudo remontar.