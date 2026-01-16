El Valdetires Ferrol afronta un complicado reto: vencer a un imbatible Estrela Futsal

El Valdetires espera dar la sorpresa ante el Estrela Daniel Alexandre

El Valdetires Ferrol estrena la segunda vuelta nuevamente fuera de casa y con un reto en mayúsculas. Tratará de superar a un Estrela Futsal, que ha marcado 31 goles en sus últimos cinco partidos y no ha encajado ninguno (18.00 horas, en el Municipal Marta Miguez).

Sin duda, será un desafío muy complicado, que puede encumbrar al conjunto dirigido por Manuel Lombardía y devolverle la confianza que perdieron durante algunas jornadas y que volvió la pasada con la goleada ante el Meigas. Con todo, para el técnico del conjunto de la ciudad naval es “un partido muy bonito para jugar porque si ganamos, llamaría mucho la atención y eso es importante”, indicó.

Y es que la repercusión, para poder seguir creciendo, es muy crucial. Así puedes atraer a mejores jugadoras y tener un proyecto mucho más competitivo para lograr el ansiado ascenso. En este mercado, así lo ha hecho con el refuerzo de Mery y de Giselle Tais, sin embargo está última todavía no puede jugar por culpa del tránsfer. Aun así, sus compañeras “entrenaron muy bien durante toda la semana. Llegamos de la mejor manera posible. Vamos a ir a competir e intentar sacar algo positivo para traérnoslo a Ferrol”, indicó un Lombardía que confía en dar la sorpresa ante el Estrela.