Diario de Ferrol

Valdetires Ferrol

Siete regalos en forma de goles para el Valdetires Ferrol

Las de verde controlaron al Meigas en su visita a Bertamiráns para encadenar su segundo triunfo

Redacción
10/01/2026 23:57
Las locales, celebrando este importante triunfo
Los Reyes no sólo le trajeron al Valdetires a dos nuevas caras para su plantilla, sino que, además, le dejaron en sus zapatillas un buen número de goles de los que dejó siete en la pista del Municipal de Bertamiráns.

Las de Manuel Lombardía retomaron la liga donde la habían dejado hace unas semanas, antes del parón navideño, en la victoria. Si por aquel entonces la víctima fue el Ourense B, en este inicio de 2026 le tomó el relevo el Meigas, al que le endosó un claro 0-7.

Las ferrolanas no cometieron errores, aguantando las embestidas locales tras el 0-1, apoyadas en una gran Natali bajo palos. Esta fortaleza les dio un plus a las de verde, que aumentaron su renta tras un tiempo muerto con el que llegó el segundo, con Irene haciendo el tercero para irse al descanso.

El Valdetires aguantó la primera salida de balón del Meigas y la convirtió en el 0-4, una gran tranquilidad visitante. Ese aplomo junto con la gran defensa de su juego de cinco hizo que las otras dianas fuesen llegando en un choque en el que pudo debutar Mery.

Ficha técnica

FC Meigas: Carmen Domínguez, Ma­lena Pellegrino, Yaiza Otero, Carla Thijany, Mariña Castro –cinco inicial–, Cristina Martín, Melissa Valentina, Raphaela María y Sofía Rodríguez. 

Valdetires Ferrol: Natali, Valeria Montero, Irene Cela, Tere Pereiro, Paula Alonso –equipo inicial–, Iria Santos, Ana López, Patri Corral, María Lence y Laura Fernández. 

Goles: 0-1, min. 6: Patri Corral, de penalti; 0-2, min. 12: Patri Corral; 0-3, min. 19: Irene Cela; 0-4, min. 20: Patri Corral; 0-5, min. 26: Tere Pereiro; 0-6, min. 33: Carmen Domínguez; 0-7, min. 38: Tere Pereiro. 

Árbitros: Carlos Jesús González Pardal, Marcos Noya y Vanesa Varela. Amonestaron a las locales Valentina Melissa, Cristina Martín y Yaiza Otero, así como a las visitantes Irene Cela, María Lence, Paula Alonso y Patri Corral.

