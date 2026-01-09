Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valdetires Ferrol

El Valdetires busca empezar el año como terminó 2025, ganando ahora al Meigas

Las ferrolanas visitan a un rival directo en Bertamiráns

Redacción
09/01/2026 20:10
Pabellón de Esteiro Valdetires contra Ourense On Time B
En su último duelo, las verdes ganaron al Ourense On Time B
Daniel Alexandre
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

El Valdetires podrá disfrutar ya en la tarde del sábado de uno de los “regalos” recibidos en las pasadas navidades. Y lo hará en su primer compromiso de 2026 en el que visitará la complicada cancha del Meigas –18.00 horas, Bertamiráns–. Un encuentro en el que podrá estar Mery, la última de las incorporaciones verdes y que para el preparador Manuel Lombardía “es como si no se hubiese ido”. Y es que el preparador trabajó durante dos campañas con la ahora de nuevo pupila que llega para “sumar desde ya”, añade el técnico. 

La que todavía no podrá estar, si bien ya trabaja con el resto de sus compañeras es la brasileña Giselle, a la espera de los correspondientes trámites federativos. Un partido que llega tras una necesaria desconexión en la que el Valdetires recargó batería para volver a encadenar una racha de triunfos que lo lleven a zonas más altas. Lo puede hacer el sábado ante el Meigas, un un rival directo –eso sí, con un duelo más, ya que las ferrolanas tienen pendiente el choque ante el San Pablo Eivissa–, tras cerrar 2025 ganando al Ourense.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

pabellón 5 Fimo

Primeros pasos del proyecto Cidade do Deporte, en la antigua FIMO de Ferrol
Redacción
Tenis torneo navidad redes

Redes cada vez más internacional con el triunfo de la georgiana Nino y de Mateo Valadares
Redacción
Fernández, a la derecha, fue bronce en el pasado Gallego

Lara Fernández se estrena en el Campeonato de España de ciclocross con Galicia
Redacción
Narón-Esteo Trofeo Cidade de Narón de fútbol sala

O Esteo, preparado para seguir en lo más alto en Valladolid
Redacción