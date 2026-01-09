El Valdetires busca empezar el año como terminó 2025, ganando ahora al Meigas

En su último duelo, las verdes ganaron al Ourense On Time B Daniel Alexandre

El Valdetires podrá disfrutar ya en la tarde del sábado de uno de los “regalos” recibidos en las pasadas navidades. Y lo hará en su primer compromiso de 2026 en el que visitará la complicada cancha del Meigas –18.00 horas, Bertamiráns–. Un encuentro en el que podrá estar Mery, la última de las incorporaciones verdes y que para el preparador Manuel Lombardía “es como si no se hubiese ido”. Y es que el preparador trabajó durante dos campañas con la ahora de nuevo pupila que llega para “sumar desde ya”, añade el técnico.

La que todavía no podrá estar, si bien ya trabaja con el resto de sus compañeras es la brasileña Giselle, a la espera de los correspondientes trámites federativos. Un partido que llega tras una necesaria desconexión en la que el Valdetires recargó batería para volver a encadenar una racha de triunfos que lo lleven a zonas más altas. Lo puede hacer el sábado ante el Meigas, un un rival directo –eso sí, con un duelo más, ya que las ferrolanas tienen pendiente el choque ante el San Pablo Eivissa–, tras cerrar 2025 ganando al Ourense.