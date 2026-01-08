El Valdetires Ferrol “repesca” a Mery en el mercado invernal para no perder comba en Segunda

Mery, durante un duelo ante el Burela Jorge Meis

El Valdetires Ferrol continúa manteniendo el equilibrio en su plantilla tras las inesperadas bajas sufridas en las últimas semanas. La formación dirigida por Manuel Lombardía se tuvo que despedir de uno de sus puntales, Carol Senra, por motivos laborales, y asimismo de una de sus incorporaciones, Simone.

No tardó en ponerse al trabajo el club verde para que la formación no cojease más de lo necesario y a mediados de diciembre anunciaron la llegada de la brasileña Giselle Tais, que previsiblemente podrá estrenarse con sus compañeras este mes.

Un nuevo nombre en la lista ferrolana al que ahora se une el de una vieja conocida por la afición de Esteiro. Vuelve Mery al Valdetires. La jugadora formó durante dos campañas en la entidad local y el pasado verano cambió Ferrol por Vilalba, de donde ahora regresa para ponerse otra vez de nuevo a las órdenes de Lombardía. Un retorno para “sumar talento, compromiso e sentimento ao equipo”, señalan desde la entidad. La deportista podría llevar a cabo su debut ante el Meigas, si bien su presencia en la pista dependerá de los correspondientes trámites federativos.