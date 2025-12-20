El Valdetires Ferrol saca su casta para superar al Ourense (6-5)

El Valdetires Ferrol asumió muchos riesgos en la segunda parte, pero le salió muy bien Daniel Alexandre

Cuando más complicado lo tenía, el Valdetires sacó toda su casta para remontar tres goles de desventaja en la segunda parte y superar a un Ourense Ontime peleón (6-5).

Haciendo valer su condición de local y buscando despedir el año de la mejor manera posible, el conjunto ferrolano salió a por todas ante un cuadro ourensano que se dedicó a esperar en su mitad de pista. Dejó que las de Manu Lombardía amasasen el balón, mientras ellas buscaban robar rápido y salir a la contra. De esta manera, llegaron varias de sus oportunidades, pero que no fueron gol debido a la falta de puntería.

Eso puso en sobreaviso a las verdes, pero no cejaron en su empeño en conseguir romper el muro visitante. Los minutos transcurrieron y la situación no variaba. El Valdetires tenía el control del partido, pero el Ourense avisaba con mucho peligro. En una pérdida de balón en campo contrario, el equipo de As Burgas salió disparado al contraataque y, tras dos toques muy rápidos, el balón le cayó a los pies de Alba Valiñas, que batió con un sutil toque a Natali.

Este tanto supuso un duro golpe, porque las locales merecían más. Sin embargo, no bajaron los brazos y siguieron con su plan de partido. Como el juego estático no funcionaba, comenzaron a recurrir a la estrategia. Primero avisó Irene, y luego castigó Ana López con un potente disparo tras un saque de banda. Pero el empate apenas duró un par de minutos, que fue el tiempo que necesitó Daniela Rodríguez para culminar otra contra del Ourense. Pero la cosa no acabaría ahí, ya que justo antes de finalizar la primera mitad, la ‘24’ ourensana volvió a marcar para poner el 1-3.

Ese tercer gol fue muy duro. Tanto que tras el paso por los vestuarios se siguió notando. En la primera jugada de la segunda mitad, Aitana Lago avanzó sin ninguna oposición hasta el área contraria, se plantó y lanzó un disparo ante el que Natali no pudo hacer nada. Ese nuevo mazazo provocó que Lombardía apostase rápidamente por el portero-jugador. Y le salió bien, ya que en la primera oportunidad, Irene Cela redujo las distancias. Aun así, había que seguir remando y así lo hicieron, pero sin tanta finura. Y eso, cuando arriesgas tanto, se paga.

El Valdetires cometió un error en un pase y Daniela Rodríguez, que estaba de dulce, no perdonó. Las locales siguieron insistiendo con el cinco para cuatro. Querían gana el partido a toda costa y eso se notó, sobre todo tras los dos goles casi seguidos de Valeria Montero y Patri Corral. Eso dio nuevos ánimos a sus compañeras, que apretaron más, mientras que al Ourense le empezaron a temblar las piernas y no estar tan seguras atrás. Y eso les costó el empate, obra de Valeria. Esteiro estalló de alegría, pero aun quedaba lo mejor, porque la ‘10’ ferrolana puso un 6-5 definitivo.