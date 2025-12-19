Buena imagen y mejor resultado, metas del Valdetires en su despedida

El equipo ferrolano cierra el año ante el conjunto ourensano E. Cortizas

El Valdetires Ferrol se despide del año en casa –17.00 horas, Esteiro– y lo hace con la clara intención de comenzar 2026 con un nuevo triunfo en su casillero. Su rival en esta guerra será otra de las formaciones gallegas, un Ourense Ontime B que no está encontrando el resultado a su trabajo en este grupo y que hasta la fecha sólo cuenta con un triunfo y un empate en su casillero. Eso sí, ambos logrados en las últimas tres jornadas de competición.

Las verdes no quieren desperdiciar la ocasión de “dar una imagen buena delante de nuestra afición”, como apunta el preparador Manuel Lombardía, con “muchas ganas de acabar el año lo mejor posible”. Para esta tarea el técnico tendrá a todas las jugadoras que tiene disponibles y asimismo “tirar” de deportistas del filial y del Lago Sport pontés, que ya han tenido minutos en esta competición de plata.

Suspendido el Valdetires Ferrol-San Pablo Eivissa por las impracticables condiciones de Esteiro Más información

A pesar de las diferencias en la tabla, Lombardía pone el foco en el peligro del Ourense, cimentado en su juventud y presión, por lo que “hay que llevar el partido a dónde lo queremos nosotras”. Además de despedir el año con este triunfo, el Valdetires ya sabe cuándo podrá retomar el choque ante el San Pablo Eivissa, que tuvo que ser aplazado por la condensación en Esteiro. Será el domingo 25 de enero, en un fin de semana en el que el día anterior recibirán al Rodiles.