Giselle Tais, nueva incorporación del Valdetires Ferrol

Giselle Tais celebra un gol con su anterior equipo Cedida

A pesar de que todavía queda para que arranque el mercado invernal, el Valdetires Ferrol ya ha sufrido varios movimientos. El primero de ellos fue doloroso, ya que se despidió de Carol Senra y Simone, una por motivos laborales y otra personales. El segundo es una alegría debido a que el club anunció la incorporación de Giselle Tais, una jugadora que puede actuar tanto de ala como de cierre.

Se trata de una futbolista con mucho talento, carácter y competitividad que le puede dar mucho al equipo de Manuel Lombardía. Esta previsto que llegue a Ferrol a finales de este mes o principios del que viene para empezar a ayudar ya al equipo. Previamente jugó en Resenhas FC, AD Ceuta, CD Camoens, Pato Branco, Pinda Futsal y São José.