El Valdetires se queda a las puertas de la victoria (4-2)

Imagen de archivo de un partido del Valdetires Daniel Alexandre

El Valdetires Ferrol se quedó a las puertas de ganar un partido muy complicado ante un Bembrive, que llegó a ir ganando 3-0. Sabedoras de lo difícil del reto, las jugadoras ferrolanas quisieron salir a mandar, pero el cuadro vigués, haciendo valer su condición de local, no se dejó amilanar y golpeó con dureza tres veces. El conjunto de Manu Lombardía se rehizo en la segunda mitad gracias a Laura y Valeria, pero la desventaja era demasiado grande y no pudo remontar.