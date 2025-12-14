Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valdetires Ferrol

El Valdetires se queda a las puertas de la victoria (4-2)

El conjunto dirigido por Manuel Lombardía estuvo a punto de remontar un 3-0 del Bembrive

Redacción
14/12/2025 15:28
Imagen de archivo de un partido del Valdetires
Imagen de archivo de un partido del Valdetires
Daniel Alexandre
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El Valdetires Ferrol se quedó a las puertas de ganar un partido muy complicado ante un Bembrive, que llegó a ir ganando 3-0. Sabedoras de lo difícil del reto, las jugadoras ferrolanas quisieron salir a mandar, pero el cuadro vigués, haciendo valer su condición de local, no se dejó amilanar y golpeó con dureza tres veces. El conjunto de Manu Lombardía se rehizo en la segunda mitad gracias a Laura y Valeria, pero la desventaja era demasiado grande y no pudo remontar. 

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Al Baxi le costó parar el juego interior del Jairis

El Baxi Ferrol sucumbe ante el poderío ofensivo del Jairis (81-62)
Iago Couce
Loureiro junto al resto del equipo de la película con el Forqué

La ferrolana Chelo Loureiro recoge "emocionada" el Forqué, un "premio colectivo", por 'Decorado'
Redacción
El ganador y los otros dos corredores que han completado el podio de la Adolfo Ros

Lucas Riola y Lara Solsona se adjudican el Memorial Adolfo Ros de atletismo
Juan Quijano
Vista panorámica del Valle de Atauta, en la vertiente soriana de la Ribera del Duero, donde se ubica la bodega de Dominio de Atauta

Bodegas Terraselecta, lugares extraordinarios donde nacen vinos con alma
Redacción