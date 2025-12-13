Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valdetires Ferrol

El Valdetires Ferrol afronta un reto enorme en una de las pistas más complicadas

El conjunto dirigido por Manuel Lombardía visita al Bembrive

Redacción
13/12/2025 17:41
El Valdetires no pudo terminar su último partido en casa por culpa de la condensación
El Valdetires no pudo terminar su último partido en casa por culpa de la condensación
Daniel Alexandre
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Con un final de partido por terminar de jugarse y con algunas bajas por lesión, el Valdetires Ferrol se desplaza hasta tierras viguesas para afrontar un reto muy complicado, ganar al Bembrive, en sus inexpugnable feudo (12.30 horas, en el pabellón Vicente Álvarez Núñez). 

No será una tarea nada fácil, pues su rival actualmente ocupa la quinta posición en la clasificación, tras haber ganado ocho encuentros y empatado otro. Aun así, Manuel Lombardía confía en sus jugadoras para sacar algo positivo de su visita a la fortaleza olívica, ya que “vamos sin ningún miedo. Estamos con muy buena dinámica, a pesar de no haber podido terminar el encuentro ante el San Pablo-Eivissa, que es un equipo muy completo y le íbamos ganando 2-0”. 

Además, el técnico confirmó que “estamos entrenando muy bien. Con todo, somos conscientes de que es una de las canchas más complicadas de la liga y que tienen a una de las mejores, sino la mejor, jugadoras de la liga como es Clau. Hemos trabajado sobre lo que podemos hacerle daño y así intentar sacar algo positivo de allí”, indicó el preparador. No obstante, nuevamente no podrá contar con Irene, que sigue teniendo molestias en el tobillo por culpa de un esguince, pero suplirá su ausencia con Sheyla, Laurita y Patricia Adega, del Lago Sport. 

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Las molestias de Claire Melia harán que Dalayah Daniels tenga que estar muchos minutos en pista

Encuentro de gallitos entre el Baxi Ferrol y el Hozono Global Jairis
Iago Couce
Imagen de archivo de una pasada edición del memorial

El Memorial Adolfo Ros junta a casi 850 atletas
Redacción
Pablo López, durante el duelo de esta tarde

Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol: "Hay que seguir con esta dinámica y en playoff, como estamos desde la primera jornada"
Miriam Tembrás
Concello de Cariño

El PSOE de Cariño plantea al ejecutivo propuestas para los fondos POS+ de 2026
Redacción