El Valdetires Ferrol afronta un reto enorme en una de las pistas más complicadas

El Valdetires no pudo terminar su último partido en casa por culpa de la condensación Daniel Alexandre

Con un final de partido por terminar de jugarse y con algunas bajas por lesión, el Valdetires Ferrol se desplaza hasta tierras viguesas para afrontar un reto muy complicado, ganar al Bembrive, en sus inexpugnable feudo (12.30 horas, en el pabellón Vicente Álvarez Núñez).

No será una tarea nada fácil, pues su rival actualmente ocupa la quinta posición en la clasificación, tras haber ganado ocho encuentros y empatado otro. Aun así, Manuel Lombardía confía en sus jugadoras para sacar algo positivo de su visita a la fortaleza olívica, ya que “vamos sin ningún miedo. Estamos con muy buena dinámica, a pesar de no haber podido terminar el encuentro ante el San Pablo-Eivissa, que es un equipo muy completo y le íbamos ganando 2-0”.

Además, el técnico confirmó que “estamos entrenando muy bien. Con todo, somos conscientes de que es una de las canchas más complicadas de la liga y que tienen a una de las mejores, sino la mejor, jugadoras de la liga como es Clau. Hemos trabajado sobre lo que podemos hacerle daño y así intentar sacar algo positivo de allí”, indicó el preparador. No obstante, nuevamente no podrá contar con Irene, que sigue teniendo molestias en el tobillo por culpa de un esguince, pero suplirá su ausencia con Sheyla, Laurita y Patricia Adega, del Lago Sport.