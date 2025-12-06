Mi cuenta

Diario de Ferrol

Valdetires Ferrol

Suspendido el Valdetires Ferrol-San Pablo Eivissa por las impracticables condiciones de Esteiro

El equipo local ganaba por 2-0 a falta de cuatro minutos para el final del primer tiempo

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
06/12/2025 21:53
La fuerte condensación en el pabellón ferrolano hacía imposible el juego
La fuerte condensación en el pabellón ferrolano hacía imposible el juego
Emilio Cortizas
Por fascículos. Así se tendrá que resolver el encuentro entre el Valdetires Ferrol y el San Pablo Eivissa que hoy no pudo finalizar en un impracticable pabellón de Esteiro. La condensación reinante en el recinto ferrolano hizo que el cuerpo arbitral, tras preguntarle al banquillo de ambas formaciones, suspendiese el choque. Una decisión aprobada por locales y visitantes tras una jugada en la que gran parte de las futbolistas fueron al suelo al resbalar en la pista. 

Un parón que llegó a falta de cuatro minutos para el término de la primera parte y con las de Manuel Lombardía por delante en el marcador (2-0) y, especialmente, dominando el juego y con sensaciones ganadoras. Laurita y Patri Corral fueron las encargadas de colocar esta renta con la que comenzará el siguiente “fascículo” de esta serie, con fecha a decidir por la Federación Española.

La suspensión deja cierto regusto agridulce a la formación ferrolana que se sentía muy enchufada en el choque, si bien esta pausa le permitirá recuperar a jugadoras lesionadas. Medio partido en el que, entre otras buenas noticias, se produjo el debut de la pontesa del Lago Sport Laura, de 14 años, tras el de su compañera Sheyla, de 16, bajo palos la pasada semana.

Redacción